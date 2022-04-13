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    «Не является гражданином России». В Кремле оценили предложение об обмене Медведчука

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    4 комментария

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение Владимира Зеленского об обмене задержанного на Украине депутата Виктора Медведчука на военнопленных.

    Представитель Кремля отметил, что политик не является гражданином России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции».

    «Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам участия России в разрешении этой ситуации», – сказал Песков 13 апреля журналистам (цитата по радио «Маяк»). Однако он отметил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призвал к этому европейских политиков.

    «Никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Даже если гипотетически это представить, то можно было бы понять, что Медведчук покинул бы Украину до начала специальной военной операции. Он этого не сделал. В отношении Медведчука проводился судебный процесс. По нашему глубокому убеждению, процесс абсолютно политически мотивированный, под абсолютно надуманными предлогами. Медведчук и тогда не покинул Украину. Имел очень непростое решение участвовать в этом судилище», – подчеркнул Песков.

    О задержании народного депутата и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука стало известно накануне. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще 18 марта. Его обвиняют в госизмене. Политик ранее находился под домашним арестом, но с 27 февраля его местонахождение было неизвестно.

    После новости о задержании президент Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных.

    Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

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    Комментарии (4)

    264744541
    Вспоминаю, как "обменяли хулигана на Луиса Корвалана. Корвалан не был гражданином СССР.
    Савва Морозов
    комик хотел подставу сделать, да не дорос ещё умом.
    Dud
    а чего никто не пишет какой зеля - "дерьмократ"?
    Оппозиционеров сажает...
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