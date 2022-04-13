«Не является гражданином России». В Кремле оценили предложение об обмене Медведчука

«Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам участия России в разрешении этой ситуации», – сказал Песков 13 апреля журналистам (цитата по радио «Маяк» ). Однако он отметил, что в Кремле будут следить за судьбой Медведчука и призвал к этому европейских политиков.

Представитель Кремля отметил, что политик не является гражданином России и «не имеет никакого отношения к специальной военной операции».

«Никаких закулисных отношений с Россией Медведчук никогда не имел. Даже если гипотетически это представить, то можно было бы понять, что Медведчук покинул бы Украину до начала специальной военной операции. Он этого не сделал. В отношении Медведчука проводился судебный процесс. По нашему глубокому убеждению, процесс абсолютно политически мотивированный, под абсолютно надуманными предлогами. Медведчук и тогда не покинул Украину. Имел очень непростое решение участвовать в этом судилище», – подчеркнул Песков.



О задержании народного депутата и главы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука стало известно накануне. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск еще 18 марта. Его обвиняют в госизмене. Политик ранее находился под домашним арестом, но с 27 февраля его местонахождение было неизвестно.

После новости о задержании президент Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских пленных.

Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

