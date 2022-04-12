Зеленский заявил о задержании депутата Медведчука

«Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!» — написал он в своем телеграм-канале, пообещав в ближайшее время поделиться деталями. Пост Зеленский сопроводил фотографией, на которой показан похожий на Медведчука мужчина в военной форме и в наручниках.

На Украине задержан народный депутат, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом 12 апреля заявил президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС , что видел фото с якобы задержанным Медведчуком, но подтвердить, насколько оно соответствует действительности, не может.

«Не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений. Такое количество фейков сейчас идёт с Украины, брать сразу это за истину первой инстанции было бы неправильно. Сейчас все нужно проверять», — сказал он.



Виктор Медведчук был заочно арестован и объявлен в международный розыск 18 марта. Его обвиняют в госизмене. Политик ранее находился под домашним арестом, но с 27 февраля его местонахождение было неизвестно.



Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

