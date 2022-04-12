    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Переменная облачность, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, зап

    766мм

    81%

    Подробнее
    usd79.63eur86.79
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Боевые действия на Украине

    Зеленский заявил о задержании депутата Медведчука

    22313

    На Украине задержан народный депутат, глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом 12 апреля заявил президент Владимир Зеленский.

    «Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы!» — написал он в своем телеграм-канале, пообещав в ближайшее время поделиться деталями. Пост Зеленский сопроводил фотографией, на которой показан похожий на Медведчука мужчина в военной форме и в наручниках.

    Фото: Zelenskiy / Official
    ПоделитьсяПоделиться

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что видел фото с якобы задержанным Медведчуком, но подтвердить, насколько оно соответствует действительности, не может.

    «Не могу сказать, насколько это соответствует действительности. Что-то говорить было бы неверно без каких-то подтверждений. Такое количество фейков сейчас идёт с Украины, брать сразу это за истину первой инстанции было бы неправильно. Сейчас все нужно проверять», — сказал он.

    Виктор Медведчук был заочно арестован и объявлен в международный розыск 18 марта. Его обвиняют в госизмене. Политик ранее находился под домашним арестом, но с 27 февраля его местонахождение было неизвестно.

    Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

    Фото: Zelenskiy / Official

    По одному делу с Медведчуком проходят бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин и экс-президент Петр Порошенко. Поводом для возбуждения дела стали поставки угля из Донецкой и Луганской народных республик.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний