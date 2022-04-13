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    Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских военнопленных

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    Президент Украины Владимир Зеленский предложил «обменять этого вашего парня» на украинских «мальчиков и девочек», которые сейчас находятся в российском плену.

    Зеленский ночью 13 апреля рассказал некоторые подробности задержания Виктора Медведчука — нашли его 12-го числа в военной форме и при попытке уехать с территории Украины. Зеленский добавил, что считает циничным со стороны политика надевать камуфляж.

    «Что ж, если Медведчук выбрал для себя военную форму, то он попадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших мальчиков и наших девочек, которые сейчас находятся в русском плену», — заключил президент.

    О задержании Медведчука, которого в СМИ называют кумом Путина, стало известно накануне. Он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни спецоперации. Медведчука обвиняют в госизмене. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск 18 марта.

    Согласно информации в СМИ, российский президент Владимир Путин является крестным отцом дочери Медведчука. В интервью Independent политик подтвердил, что дружит с Путиным.

    По одному делу с Медведчуком проходят бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин и экс-президент Петр Порошенко. Поводом для возбуждения дела стали поставки угля из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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