Зеленский предложил России обменять Медведчука на украинских военнопленных

Президент Украины Владимир Зеленский предложил «обменять этого вашего парня» на украинских «мальчиков и девочек», которые сейчас находятся в российском плену.
Зеленский ночью 13 апреля рассказал некоторые подробности задержания Виктора Медведчука — нашли его
«Что ж, если Медведчук выбрал для себя военную форму, то он попадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших мальчиков и наших девочек, которые сейчас находятся в русском плену», — заключил президент.
О задержании Медведчука, которого в СМИ называют кумом Путина, стало известно накануне. Он сбежал из-под домашнего ареста в первые дни спецоперации. Медведчука обвиняют в госизмене. Он был заочно арестован и объявлен в международный розыск 18 марта.