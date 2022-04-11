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    Володин считает правильным лишать гражданства тех, кто ведет себя «подло и предательски»

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    Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступает за лишение гражданства тех, кто поступает «подло и предательски». Так он прокомментировал новость о том, что экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкого Die Welt.

    По его словам, большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. «Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают "печеньки госдепа"», — написал Володин 11 апреля в своем телеграм-канале.

    В качестве примера он привел Овсянникову и ее «выходку» в эфире Первого канала. По его словам, теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия «украинским неонацистам» и обосновывать введенные против России санкции.

    «К сожалению, для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», — уверен председатель Госдумы.

    14 марта Марина Овсянникова вбежала с пацифистским плакатом в студию Первого канала во время трансляции в прямом эфире девятичасового выпуска программы «Время». После этого инцидента и последовавшего скандала редактор уволилась с Первого канала по собственному желанию.

    За ролик-обращение в социальных сетях журналистку оштрафовали на 30 тысяч рублей по статье об организации несогласованной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). За сам плакат экс-редактора собираются судить по статье о дискредитации российских военных (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ).

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