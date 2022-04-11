Володин считает правильным лишать гражданства тех, кто ведет себя «подло и предательски»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступает за лишение гражданства тех, кто поступает «подло и предательски». Так он прокомментировал новость о том, что экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкого Die Welt.



По его словам, большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. «Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают "печеньки госдепа"», — написал Володин 11 апреля в своем телеграм-канале.

