Володин считает правильным лишать гражданства тех, кто ведет себя «подло и предательски»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступает за лишение гражданства тех, кто поступает «подло и предательски». Так он прокомментировал новость о том, что экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова стала корреспондентом немецкого Die Welt.
По его словам, большинство россиян поддерживают спецоперацию на Украине. «Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом всё это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актёры после исполненной роли получают "печеньки госдепа"», — написал Володин 11 апреля в своем телеграм-канале.
В качестве примера он привел Овсянникову и ее «выходку» в эфире Первого канала. По его словам, теперь она будет работать на одну из стран НАТО, оправдывать поставки оружия «украинским неонацистам» и обосновывать введенные против России санкции.
«К сожалению, для таких «граждан РФ» нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверно, это было бы правильно», — уверен председатель Госдумы.