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    Росздравнадзор: Зарубежные фармкомпании продолжат работу в России

    Зарубежные производители медицинских изделий готовы продолжать работать на рынке России, сообщили в пресс-службе Росздравнадзора 11 апреля.

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    «В Росздравнадзоре состоялось очередное совещание с иностранными производителями медицинских изделий. После обсуждения актуальных вопросов и предложений зарубежные производители медицинских изделий подтвердили свою готовность и дальше продолжать работать на российском рынке», — говорится в сообщении ведомства.

    Ранее «Фонтанка» писала о том, какие фармакологические компании уходят, а какие остаются на российском рынке. Французская компания Sanofi прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами. Компания Siemens собиралась остановить экспорт медицинского оборудования, но позже заявила, что всё же продолжит оказывать поддержку поставщикам медицинских услуг. Британская GlaxoSmithKline отказалась от поставок витаминов и пищевых добавок.

    Остались на российском рынке производители медицинского оборудования Philips и General Electric, а немецкая компания Bayer заявила, что приостановит рекламу и инвестиции в стране, но продолжит поставлять лекарства.

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    Комментарии (4)

    01011001
    Росздравнадзору следует последовать примеру Роскомнадзора и потребовать прекратить угрожать россиянам побочными эффектами.
    alexadmin
    А че, ***, если нет? Вот так вот раз и нет?
    барагузова
    ни одно их слово не стоит и копейки. если завтра придет приказ американского друга, они тут же убегут.
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