Росздравнадзор: Зарубежные фармкомпании продолжат работу в России

«В Росздравнадзоре состоялось очередное совещание с иностранными производителями медицинских изделий. После обсуждения актуальных вопросов и предложений зарубежные производители медицинских изделий подтвердили свою готовность и дальше продолжать работать на российском рынке», — говорится в сообщении ведомства.



Ранее «Фонтанка» писала о том, какие фармакологические компании уходят, а какие остаются на российском рынке. Французская компания Sanofi прекратила новые поставки, не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами. Компания Siemens собиралась остановить экспорт медицинского оборудования, но позже заявила, что всё же продолжит оказывать поддержку поставщикам медицинских услуг. Британская GlaxoSmithKline отказалась от поставок витаминов и пищевых добавок.

