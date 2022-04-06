Британский производитель пищевых добавок и витаминов прекращает поставки в Россию

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline откажется от поставок витаминов и пищевых товаров в Россию в связи с военной операцией на Украине. Об этом говорится в обновлённом заявлении GSK 6 апреля.



В компании сообщили, что в приоритете остаётся ввоз безрецептурных лекарств с оглядкой на санкции. Кроме отказа от поставок пищевых добавок и витаминов, GSK намерена сократить ассортимент товаров для ухода за полостью рта, которые выпускают под брендами Sensodyne, Aquafresh, Parodontax.

«Мы продолжаем поставлять лекарства и вакцины в Россию», — заявили в компании. В случае проблем с доставкой GSK сосредоточится на самой необходимой для здоровья продукции с учётом потребностей пациентов и альтернатив, представленных на российском рынке.