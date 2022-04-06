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    Британский производитель пищевых добавок и витаминов прекращает поставки в Россию

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    Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline откажется от поставок витаминов и пищевых товаров в Россию в связи с военной операцией на Украине. Об этом говорится в обновлённом заявлении GSK 6 апреля.

    В компании сообщили, что в приоритете остаётся ввоз безрецептурных лекарств с оглядкой на санкции. Кроме отказа от поставок пищевых добавок и витаминов, GSK намерена сократить ассортимент товаров для ухода за полостью рта, которые выпускают под брендами Sensodyne, Aquafresh, Parodontax.

    «Мы продолжаем поставлять лекарства и вакцины в Россию», — заявили в компании. В случае проблем с доставкой GSK сосредоточится на самой необходимой для здоровья продукции с учётом потребностей пациентов и альтернатив, представленных на российском рынке.

    GlaxoSmithKline работает в России с 1989 года. В числе её товаров, поставки которых не останавливают, «Терафлю», «Отривин», «Вольтарен», «Фенистил». Витамины и пищевые добавки включают «Мульти-табс», «Бифиформ».

    Ранее в компании заявили, что прекращают рекламной деятельности в России, отказываются от новых клинических испытаний, а всю полученную в стране прибыль направят на гуманитарную помощь.

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    Комментарии (1)

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    вот и все, теперь пальмой с Репой пускай питаются!
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