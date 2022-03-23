Фармкомпания Sanofi прекращает поставки в Россию, исключая жизненно важные препараты

Французская фармацевтическая компания Sanofi прекратит новые поставки в Россию и Белоруссию – правда, только не связанные с жизненно важными лекарствами и вакцинами. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба компании.



Ранее Sanofi заявила, что продолжает работу в России и делает все возможное для обеспечения бесперебойных поставок препаратов. Отмечалось, что завод компании в Орловской области, выпускающий всю линейку современных инсулинов, работает планово.



«Фонтанка» рассказывала, что Sanofi — производитель оригинального инсулина гларгин («Лантус», «Туджео СолоСтар»), одного из самых дорогих препаратов для пациентов с диабетом. В середине марта в петербургских аптеках раскупили импортные инсулины, тест-полоски и расходники к инсулиновым помпам. В льготные аптеки 14 марта начали поступать бесплатные инсулины. По словам губернатора Александра Беглова, в Петербурге основной ассортимент инсулина «представлен в достаточном количестве».

