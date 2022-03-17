Беглов заявил, что отечественные инсулины безопаснее импортных

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге основной ассортимент инсулина «представлен в достаточном количестве», и заверил, что имеющиеся отечественные препараты ни чем не хуже и даже лучше, чем иностранные.



«Зарубежные инсулины заменяемы на российские, более того препараты для диабетиков отечественного производства обладают большей гарантией безопасности, от первого до последнего этапа они производятся в России. Технологически эти лекарства ни чем не отличаются от импортных. Кроме того, перед запуском производства нового препарата специалисты проводят серию исследований, лекарство обязательно проходит контроль качества», — сообщил губернатор Петербурга 17 марта на своей странице «ВКонтакте».

