FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: 0
108.05р118.76р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Беглов заявил, что отечественные инсулины безопаснее импортных

17
Печать

Губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге основной ассортимент инсулина «представлен в достаточном количестве», и заверил, что имеющиеся отечественные препараты ни чем не хуже и даже лучше, чем иностранные.

«Зарубежные инсулины заменяемы на российские, более того препараты для диабетиков отечественного производства обладают большей гарантией безопасности, от первого до последнего этапа они производятся в России. Технологически эти лекарства ни чем не отличаются от импортных. Кроме того, перед запуском производства нового препарата специалисты проводят серию исследований, лекарство обязательно проходит контроль качества», — сообщил губернатор Петербурга 17 марта на своей странице «ВКонтакте».

По словам Беглова, поступающие в аптеки партии инсулинов — завершенные городские закупки с фиксированными ценами. А поставщики уже подтвердили готовность продолжать дальнейшее сотрудничество в прежних объемах.

Как рассказывала «Фонтанка», импортные инсулины, тест-полоски, расходники к инсулиновым помпам в аптеках Петербурга вымели подчистую. И это не только из-за боязни подорожания.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (17)

houspi
Наш инсулин самый инсулинистый инсулин!
SlawaPiter
Старческая деменция никого не красит, даже губернаторов...
Opabiniavetus
Господин Беглов лжет, как дышит. Как и Комздрав, который утверждал, что в городе нет дефицита лекарств.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний