Бесплатные инсулины завозятся в петербургские аптеки, «платные» закончились

Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Рюмин Поделиться Поделиться







В льготные аптеки 14 марта начали поступать все инсулины, которые получают петербуржцы как по региональной, так и по федеральной льготе. Предполагается, что их развозка будет длиться до среды-четверга. То есть до конца первого квартала все нуждающиеся в инсулине его получат по выписанным рецептам. Об этом «Фонтанке» рассказала председатель Петербургского диабетического общества Марина Шипулина.

Бесплатные лекарства стали доступнее платных?

Рецепты на льготные (бесплатные) лекарства выписываются в основном на три месяца, то есть петербургские диабетики будут на это время обеспечены своими инсулинами. В каком объеме получат эти препараты льготные аптеки во втором квартале, неясно. «Обычно, и этот год не стал исключением, в декабре заключаются контракты с поставщиками инсулинов на ближайшие полгода. На год могут заключаться только по некоторым позициям, потому что закупка на следующие полгода может быть скорректирована — растет число вновь выявленных пациентов с диабетом, кому-то требуется смена одного инсулина на другой», — объясняет Марина Шипулина. Никто не предполагал, что случится такой вот кризис.



Ранее комитет по здравоохранению сообщал: «По состоянию на 1 марта 2022 года проведены закупочные процедуры и заключены контракты на поставку лекарственных препаратов в объеме полугодовой, а по ряду лекарственных препаратов — годовой потребности. В этих закупках — и препараты для петербуржцев с сахарным диабетом, а также тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови. Сейчас проводятся закупочные процедуры в соответствии с планом-графиком. Отказов поставщиков от заключения контрактов нет. Поставки лекарственных препаратов по заключенным контрактам осуществляются своевременно».

Пожалуй, впервые за всю историю бесплатного обеспечения пациентов с диабетом инсулинами льготники оказались в лучшей ситуации, чем те, кто покупает препарат за свой счет. Таких немного, но и они, и льготники (на всякий случай) скупили в аптеках уже все импортные препараты, тест-полоски и расходники к помпам — устройствам для непрерывного подкожного введения инсулина.

Тест-полоски подорожали еще два месяца назад



У петербурженки Анастасии диабет выявили 12 лет назад. У ее 15-летней дочери — 5 лет назад. Обе живут с инсулиновыми помпами. Но если детям ее устанавливают по региональной льготе — бесплатно, то Анастасия делала это самостоятельно — она спортсменка, без этого устройства ей сложно работать.

— У дочери были проблемы с короткими инсулинами только в первый год с момента установления диагноза, — рассказывает Анастасия. — С тех пор больше ни разу не возникало никаких перебоев ни с инсулинами, ни с расходными материалами. И сейчас для детей их тоже нет — последний раз мы получали рецепты до введения санкций и следующие должны выписывать в апреле.

Дочери как выписывали импортный инсулин, так и выписывают, а взрослых три месяца назад перевели на отечественные, как короткие, так и длинные (аналог «Хумалога» или «Новорапида» — ультракороткий инсулин «РинЛиз»). Анастасия пока их не принимала — привычные импортные были доступны в аптеках, покупала сама. А расходники для помпы уже исчезли.

Впрочем, Анастасия не впервые сталкивается с невозможностью приобрести расходку к помпе, инсулины. Когда она ее установила, это было диковинное приспособление в России, искать к ней картриджи (в них закачивается инсулин), инфузионные наборы — иглу с катетером (как переходник) и просто иглы было непросто. «За 12 лет жизни с диабетом по региональной льготе то и дело что-то пропадало, только инсулином обеспечивали. Но если сравнивать, что было в начале моего заболевания, то сейчас всё не так критично», — говорит она. Но была и остается проблема с тест-полосками к помпам: нужны американские «Акку-чек перформа» для глюкометра, который совместим с помпой. Другие в пульт не вставляются. Эти тест-полоски уже подорожали два месяца назад: две упаковки по 50 штук стоили 1700, сейчас — от 2200 рублей. Предугадать, что с ними будет после введения санкций и возникших проблем с доставкой лекарств и расходников в страну, теперь сложно.



А им на двоих с дочерью требуется до 8 прокалываний в сутки, 50 полосок уходит за неделю.

Анастасия говорит, что какие-то расходники получила по льготе, какие-то купила, чтобы иметь в запасе на всякий случай и не сходить с ума, если чего-то вдруг не окажется ни в льготной аптеке по рецепту, ни в обычной.

Производители обещают: «Инсулины будут»

По аптекам надо ходить: ни до службы «Здоровье города», ни до справочной «Петербургских аптек» дозвониться невозможно, поэтому Анастасия тратит на поиски необходимого немало времени. Как и многие другие диабетики, констатирует: импортных инсулинов в аптеках уже нет.

На запрос «Фонтанки» один из их производителей — компания «Ново Нордиск» (инсулины «НовоРапид», «Актрапид») объяснила отсутствие в розничной продаже инсулинов и других препаратов тем, что появился повышенный спрос, «в связи с чем могут возникать проблемы с их наличием в аптеках. Очевидно, что сегодня пациенты с хроническими заболеваниями стремятся закупить лекарства впрок. Но лекарственные препараты обычно не подпадают под санкции. Наш завод в Калужской области работает в обычном режиме, и мы уже сейчас предпринимаем меры для того, чтобы снизить возможные риски по наличию наших препаратов в будущем».



Кроме того, в компании заверяют: поскольку «все инсулины компании «Ново Нордиск» входят в перечень ЖНВЛП, предельные отпускные цены на них зарегистрированы и регулируются в соответствии с действующим законодательством».

Правда, сегодня включение в список ЖНВЛП уже не гарантия незыблемости цены на препарат (производителям разрешается индексировать их стоимость раз в год в соответствии с официальной инфляцией). Госдума 4 марта сразу в трех чтениях приняла проект закона, по которому будет учитываться курс валют при установке предельных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. С одной стороны, да, жизненно важные лекарства подорожают в соответствии с ростом курса валют. С другой, фармкомпании не будут отказываться от их производства в условиях, когда стоимость лекарства оказывается ниже его себестоимости. А такое уже бывало.

Французская компания Sanofi — производитель оригинального инсулина гларгин («Лантус», «Туджео СолоСтар»), одного из самых дорогих препаратов для пациентов с диабетом, всю линейку своих инсулинов (несколько наименований) производит на заводе в Орловской области. То есть они тоже, по сути, местные и ориентируются на те же правила в ценообразовании, что любые производители препаратов ЖНВЛП.



Но и «Ново Нордиск», и «Санофи» работают на импортных субстанциях (из Дании и Франции соответственно). С 2019 года у «Лантуса» есть отечественный дженерик «РинГлар» — его и другие инсулины ультракороткого, средней продолжительности и длительного действия производит компания «Герофарм».

В «Герофарме» рассказали «Фонтанке», что поскольку на этом предприятии выпускают субстанции для инсулинов на собственных производственных площадках в России, здесь нет зависимости от зарубежного сырья: препараты производятся по принципу полного цикла — от субстанции до готовой лекарственной формы. «Компания сотрудничает с дистрибьюторами. Все поставки производятся в срок в полном объеме. Мы видим, что спрос в аптеках возрос, однако взаимодействие с партнерами по вопросам закупок осуществляется в штатном режиме», — сообщают в компании. Но не исключают, что, как и другие компании, «Герофарм» может в будущем столкнуться со сложностями в производстве, связанными с валютными колебаниями, увеличением стоимости и сроков поставок. «Поэтому уже сейчас прорабатываются пути их решения совместно с партнерами. При этом компания следит за финансовыми и другими мерами поддержки фармацевтических производителей, которые обсуждаются на государственном уровне». Вероятно, они понадобятся и независимым от импортных субстанций предприятиям.



Минздрав ранее сообщал, что «основные мировые производители инсулина письменно подтвердили, что продолжат поставлять свою продукцию в Россию». То есть импортные инсулины не исчезнут. А Росздравнадзор уверял, что и сейчас у дистрибьюторов на складах столько же инсулинов, сколько было в 2021 году.

Ирина Багликова, «Фонтанка.ру»

