Bayer остановит весь «второстепенный» бизнес в России, но продолжит поставлять лекарства и семена

Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная компания Bayer приостановит рекламу и инвестиции в России, а также откажется от новых деловых предложений. Заявление опубликовано 14 марта на глобальном сайте компании.



Bayer утверждает, что «прислушался к тем, кто требует полной остановки поставок в Россию». Однако подчеркивает, что компания продолжит доставлять медикаменты и семена, необходимые для сельского хозяйства (например именно Bayer поставляет в Россию гибридные семена кукурузы и подсолнечника). В концерне добавляют, что уже предоставили необходимые сельскохозяйственные материалы российским фермерам на 2022 год. При этом Bayer будет внимательно следить за политической ситуацией и примет решения о поставках на 2023-й и последующие годы позднее.

