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Bayer остановит весь «второстепенный» бизнес в России, но продолжит поставлять лекарства и семена

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Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная компания Bayer приостановит рекламу и инвестиции в России, а также откажется от новых деловых предложений. Заявление опубликовано 14 марта на глобальном сайте компании.

Bayer утверждает, что «прислушался к тем, кто требует полной остановки поставок в Россию». Однако подчеркивает, что компания продолжит доставлять медикаменты и семена, необходимые для сельского хозяйства (например именно Bayer поставляет в Россию гибридные семена кукурузы и подсолнечника). В концерне добавляют, что уже предоставили необходимые сельскохозяйственные материалы российским фермерам на 2022 год. При этом Bayer будет внимательно следить за политической ситуацией и примет решения о поставках на 2023-й и последующие годы позднее.

Bayer AG представляет более 300 компаний в разных странах. Среди продуктов компании около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Bayer производит рецептурные и безрецептурные препараты, а также продукты семеноводства.

Выручка российского отделения АО «Байер» за 2020 год составила почти 76 млрд рублей, в последние годы компания показывала в России по бухгалтерии убыток. Из самой свежей отчетности — в размере 730 млн рублей. Только на зарплату сотрудников в России у концерна ушло в 2020 году около 6 млрд рублей.

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Комментарии (2)

5-я колонна
Сделанные в Питере ширпотребовские таблетки выросли за месяц в цене уже в полтора раза. Надо думать, что Bayer удвоит или утроит стоимость своей продукции, передав часть прибыли Украине, что сейчас в мировом тренде.
vfhbr
"Только на зарплату сотрудников в России у концерна ушло в 2020 году около 6 млрд рублей". При сокращении их бизнеса многим придется искать себе работу.
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