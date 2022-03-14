Bayer остановит весь «второстепенный» бизнес в России, но продолжит поставлять лекарства и семена

Немецкая химико-фармацевтическая транснациональная компания Bayer приостановит рекламу и инвестиции в России, а также откажется от новых деловых предложений. Заявление опубликовано 14 марта на глобальном сайте компании.
Bayer утверждает, что «прислушался к тем, кто требует полной остановки поставок в Россию». Однако подчеркивает, что компания продолжит доставлять медикаменты и семена, необходимые для сельского хозяйства (например именно Bayer поставляет в Россию гибридные семена кукурузы и подсолнечника). В концерне добавляют, что уже предоставили необходимые сельскохозяйственные материалы российским фермерам на 2022 год. При этом Bayer будет внимательно следить за политической ситуацией и примет решения о поставках на 2023-й и последующие годы позднее.
Bayer AG представляет более 300 компаний в разных странах. Среди продуктов компании около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Bayer производит рецептурные и безрецептурные препараты, а также продукты семеноводства.
Выручка российского отделения АО «Байер» за 2020 год составила почти 76 млрд рублей, в последние годы компания показывала в России по бухгалтерии убыток. Из самой свежей отчетности — в размере 730 млн рублей. Только на зарплату сотрудников в России у концерна ушло в 2020 году около 6 млрд рублей.