Роскомнадзор требует от Google прекратить угрожать россиянам в переводчике

Речь идет о предложении переводчика Google.Translate заменить словосочетание dear Russians (дорогие россияне) на dead Russians (мертвые россияне). РКН уточнил, что в случае запросов с другими национальностями сервис подобных предложений не делал. Произошедшее в ведомстве оценили как «нарушение экстремистского характера».

Роскомнадзор отправил Google требование исключить из сервисов компании «высказывания угроз в адрес российских пользователей». Ведомство сообщает об этом 11 апреля на своем сайте.

РКН требует, чтобы Google объяснил ситуацию и принял меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.



Ранее «Фонтанка» писала, что компания Meta* (владеет соцсетями Facebook* и Instagram*, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ. — Прим. ред.) продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

*Компания и принадлежащие ей соцсети признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России.

