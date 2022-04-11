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    Роскомнадзор требует от Google прекратить угрожать россиянам в переводчике

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    Роскомнадзор отправил Google требование исключить из сервисов компании «высказывания угроз в адрес российских пользователей». Ведомство сообщает об этом 11 апреля на своем сайте.

    Речь идет о предложении переводчика Google.Translate заменить словосочетание dear Russians (дорогие россияне) на dead Russians (мертвые россияне). РКН уточнил, что в случае запросов с другими национальностями сервис подобных предложений не делал. Произошедшее в ведомстве оценили как «нарушение экстремистского характера».

    РКН требует, чтобы Google объяснил ситуацию и принял меры по недопущению подобных инцидентов в будущем.

    Ранее «Фонтанка» писала, что компания Meta* (владеет соцсетями Facebook* и Instagram*, деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ. — Прим. ред.) продлила исключения, позволяющие украинцам призывать к насилию в отношении российских военнослужащих.

    *Компания и принадлежащие ей соцсети признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России.

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    Комментарии (9)

    artistdmisha
    Только-что проверил, нет там ничего подобного. Бред сумасшедшего.
    AlexZZZ
    У РКН весеннее обострение психоза.
    Если бы они хоть чуть-чуть понимали как работают такие переводчики, то не позорились бы.

    Если в кратце - Гугл-переводчик построен на нейросети, и в нем нет жёстких правил перевода. Если условно 1000+ пользователей скажут, что Hello переводится как "Пока" (кнопка "Предложить перевод"), то переводчик так и будет переводить. В ручную модерировать это нереально. А явные косяки (как этот) оперативно исправляются после жалоб. Что собственно и произошло - уже в выходные Гугл переводчик нормально переводил (исправили вручную).
    Но РКН же главное попиарится :)))
    tochilshik
    мне вот гугл не угрожает.где эти бездельники вообще находят эту хрень?
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