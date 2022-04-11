Стресс-тест для бизнеса. Компании придумывают, как работать и развиваться в очередных новых условиях

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О том, как сегодня сохранять и свое дело, и рабочие места, потерять меньше, возможно, предложить что-то новое и при этом продолжить зарабатывать, игроки из самых разных отраслей рассказали на круглом столе «Фонтанки».

Ген адаптации

Безусловно, текущая ситуация приводит к тому, что российскому бизнесу приходится работать в сложных условиях с учетом самых разных санкций. Об этом говорит Андрей Бугров, руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» ООО «Балтийский лизинг». Большие трудности сейчас испытывают компании, которые использовали импортные комплектующие и материалы — в том числе российские автопроизводители, несмотря на достаточно высокую степень локализации производства. Ограничение ввоза автомобилей, перебои в логистике, задержки в поставке комплектующих — все это привело к тому, что эта отрасль оказалась в числе наиболее пострадавшей от санкций. Также претерпевают трудности предприятия, ориентированные на экспорт продукции.



— Несмотря на сложную ситуацию, все 79 филиалов нашей компании работают в штатном режиме, — добавил он. — Все программы компании и дополнительные сервисы доступны для клиентов. Менеджеры готовы оперативно проконсультировать лизингополучателей по любому вопросу. Текущие реалии стали импульсом для генерации новых подходов, создания новых механизмов на рынке. Так, в «Балтийском лизинге» стали более тщательно подходить к оценке и финансовому анализу отраслей, в которых работают клиенты.

Это, по его словам, вполне нормальная тенденция. Так как лизинговая компания заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с каждым клиентом, большое значение имеет портфель, размер и качество которого могут рассказать о перспективах и надежности лизингополучателя. Портфель самого «Балтийского лизинга» диверсифицирован как по видам активов, так и по клиентам. Его объем по состоянию на 1 января 2022 года достиг 115,3 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2020 году.

На сферу строительства повлияли сразу все факторы, часть — больше на стройку, часть — на продажи и покупательскую способность, пояснила Яна Кадомцева, директор по продажам компании Полис Групп. Например, курс рубля, логистика, уход компаний с российского рынка — это оказывает влияние непосредственно на саму стройку. Также все эти факторы влияют на ценообразование, поэтому меняется спрос. Банки вводят новые ипотечные ставки, платеж по кредиту становится выше — и покупатели выбирают более дешевое жилье. Застройщики пересматривают концепции новых проектов, чтобы попасть под потребности покупателей.



— В нынешней ситуации недвижимость и строительство стараются держаться более-менее стабильно, — говорит Кадомцева. — Растет себестоимость проектов из-за роста цен на материалы и оборудование для стройки. Ощущается сложность в логистике. В части продаж все чуточку проще: существует много программ от банков по льготной и семейной ипотеке, которые позволяют приобрести недвижимость на выгодных условиях. Спрос на квартиры не останавливается — он либо чуть замедляется, либо активно растет, в зависимости от изменений условий приобретения.

Алексей Бушуев, директор по продажам Seven Suns Development, рассказал, что наибольшее влияние на строительную отрасль сейчас оказывают падение спроса, нарушенная логистика и рост курса рубля в части инфляции и удешевления самих денег, удорожания кредитного плеча.

Адаптироваться и искать выход приходится не только компаниям, ведущим бизнес с Европой или Америкой, но и ориентированным на азиатские рынки.

— Мы поставляем источники бесперебойного питания с завода в Китае, — рассказал Вячеслав Гавричков, генеральный директор АО «Абсолютные Технологии». — На сегодняшний день логистическая ситуация в мире оставляет желать лучшего: ковидные ограничения в Китае, отказ зарубежных транспортных компаний работать с российским рынком, сбои в цепи европейских поставок и т д. Казалось бы, в таких условиях невозможно строить какие-либо прогнозы, планировать отгрузки и привозить товары в необходимые клиенту сроки. Для нынешних реалий это задача не из простых, но мы адаптируемся под обстоятельства и всегда находим оптимальные решения в поставках оборудования.



На выдумки хитры

В каждой отрасли свои антикризисные стратегии. Понимая, что в таких условиях бизнес остро нуждается в поддержке, в «Балтийском лизинге» пересмотрели условия заключения сделок на некоторые категории имущества. Например, с конца февраля изменились договоры на автотранспорт и спецтехнику, бывшую в эксплуатации: снижены авансы и увеличен возраст имущества, доступного к финансированию.

Также «Балтийский лизинг» актуализировал условия сделок в рамках возвратного лизинга. Этот финансовый инструмент помогает получить средства для своей компании и при этом продолжать пользоваться активами на выгодных условиях. Кроме того, возвратный лизинг позволяет получить налоговые преференции: платежи можно отнести на себестоимость в полном объеме, возможна ускоренная амортизация, НДС в составе лизинговых платежей принимается к зачету полностью.

— Турбулентная ситуация в экономике также сказывается и на сельскохозяйственной отрасли, — продолжил Андрей Бугров. — Сейчас, когда аграрии приступают к посевной кампании, «Балтийский лизинг» принял решение запустить специальную программу для представителей АПК. В ее рамках клиенты могут приобрести новую и б/у сельхозтехнику, а также получить отсрочку платежей, воспользоваться сезонными графиками платежей без погашения основного долга в отдельные месяцы, рассмотреть сделки возвратного лизинга. Стоит отметить, что в антикризисную стратегию «Балтийского лизинга» входят не только планы по наращиванию портфеля, разработке, совершенствованию продуктов, но и поиск новых направлений деятельности, новых сегментов имущества, которое компания будет финансировать.



По словам эксперта, сейчас как раз то самое время, чтобы использовать дополнительные бизнес-возможности для открытия новых областей.

— Мы адаптируем строительство и продажи под новые условия, — добавила Яна Кадомцева. — Застройщики пересматривают ценообразование, исходя из изменения себестоимости строительства. Благодаря субсидированию от банков, удается сохранить спрос на строящееся жилье. Строители ищут замену поставщикам, ушедшим с рынка, — при этом важно не потерять в качестве.

— Мы подтверждаем сроки и условия поставок на наши строительные площадки, — говорит коммерческий директор ГК «ПСК» Сергей Софронов. — По каждому проекту провели полную проверку, убедились, что рисков не возникает, а мы свои обязательства перед покупателями выполним. И, что так же важно, у нас не будет задержек в строительстве.

— Продукцию китайской компании Kehua Tech — источники бесперебойного питания — мы поставляем разными способами, все зависит от потребностей заказчиков, — добавил Вячеслав Гавричков. — Здесь нам на помощь приходят наши давние и проверенные партнеры: вместе мы заранее планируем логистику и прорабатываем все возможные риски, чтобы максимально быстро привезти оборудование. Более того, на сегодняшний день мы разработали оптимальный логистический алгоритм, который позволяет оперативно организовать отгрузки с завода, доставить и осуществить приемку у нас на складах. Слаженная работа команды, партнеров по логистике, а также умение подстраиваться под текущую ситуацию и искать оптимальные решения — основа оперативной работы нашей компании.



Найти замену

Сложившуюся ситуацию многие рассматривают как настоящий толчок к импортозамещению во многих сферах: от ПО и техники до продуктов питания. Но изначальные условия сильно отличаются.

— Безусловно, все это будет способствовать новой волне импортозамещения, — считает Алексей Бушуев. — Строительная отрасль последние восемь лет стремилась к локализации производства, однако собственных возможностей для полного перехода на отечественные продукты по-прежнему недостаточно. Больше всего вопросов возникает с программным обеспечением для проектирования и, конечно, строительной техникой.

По его словам, значительную долю рынка в области техники сейчас взяли на себя азиатские производители. Любой рынок не терпит вакуума, поэтому те ниши, которые освобождаются с уходом европейских производителей, займут предприниматели из Азии. Это лишь вопрос времени, который, как считает эксперт, разрешится достаточно быстро.

Те, кто изначально работал с азиатскими рынками, сейчас оказались в выигрыше.



— Источники бесперебойного питания KEHUA отгружаются с завода в Китае в Российскую Федерацию нашим клиентам в штатном режиме, — продолжил Вячеслав Гавричков. — Проблем с поставками нет. Кроме того, недавно компания KEHUA TECH на производственной площадке компании «Абсолютные Технологии» в подмосковных Химках провела технические испытания ИБП MR 600 с целью продемонстрировать возможности изделия партнёрам. На испытаниях присутствовали представители крупнейших банковских структур России, ведущие IT- и телекоммуникационные компании.

— Импортозамещение в строительстве получить толчок, конечно, может, — продолжила Яна Кадомцева. — Главное, чтобы производители искусственно не завышали цены, создавая ажиотаж, — это мы сейчас и видим. Но все же иностранные производители, думаю, будут работать на российском рынке. Кризисы достаточно цикличны, поэтому ждем изменений.

Однако ускоренное импортозамещение все равно произойдет не одномоментно, считает Сергей Софронов.

— Если посмотреть на сферы, которые у всех на виду: авиация, автопром, продукты питания, бытовая техника и электроника, софт — то выяснится: много где есть отечественные решения, которые, однако, серийными не являются — либо специализированные, либо штучные или мелкосерийные, — пояснил он. — Но и сама по себе ситуация тоже должна рассчитываться адекватно. Сложно представить, что сейчас производители будут брать кредиты под 20% на развитие. В производстве стройматериалов ситуация проще. Действительно много отечественного, но и здесь бывает зависимость от иностранных поставок. Например, красители для керамогранита — производство локализовано, но часть поставок идет из-за границы. Сократилась цветовая номенклатура. Также возникали сложности с электротехникой, оборудованием для систем умного дома.

В режиме ожидания

Если говорить о мерах поддержки, то доступное кредитование — это то, чего не хватает любому бизнесу, подытожил суть ожиданий бизнес-сообщества Сергей Софронов. По его словам, даже строительные компании как крупный бизнес едва ли смогли бы работать при условии проектного финансирования под 20%. Но здесь государство оказало поддержку, начав предоставлять субсидии. Кроме того, ставки по кредитованию застройщиков снижаются по мере наполнения эскроу-счетов. Поэтому риски остановок строительства в масштабах страны, по его словам, сейчас минимальны.

— Сегодня любые меры поддержки государства и Минстроя будут направлены на стабилизацию ситуации и сокращение сложного периода во времени, — добавил Алексей Бушуев. — В первую очередь актуальны те, которые государство уже приняло: например, льготная ипотека под 12% и до 15% по проектному финансированию. Это первые экстренные меры. Мы уверены, что сейчас последуют еще шаги по стабилизации ситуации — возможно, в части регулирования ценообразования на основные материалы: например, металл. Разумеется, эти вопросы более внимательно начнет отслеживать ФАС. Также не до конца еще отработаны механизмы работы банков — наверняка последует регулирование ставки по проектному финансированию. Безусловно, будут приняты меры и по льготному налогообложению — не исключено, что будет объявлен мораторий на какое-то время.

Как рассказала Яна Кадомцева, на сегодня застройщикам оказана поддержка в виде субсидирования проектного финансирования и сохранения льготной ипотеки на уровне 12% для дольщиков. Конечно, низкая процентная ставка может оказать огромную помощь для поддержания уровня спроса на новостройки, а это позволит застройщикам возводить объекты высокими темпами.

Уроки санкций и кризисов

Отечественному бизнесу не привыкать быть в тонусе — санкции были и в 90-е. Но столь масштабно затрагивающих именно бизнес не было и после 2014 года, уточнил Сергей Софронов. Есть другая сторона: бизнес в России в принципе работает в условиях сменяющихся кризисов, поэтому стресс-тесты бизнес-процессы на практике проходят едва ли не чаще, чем в моделях. «И уж если чему мы и научились, так это скорости реакции,» — подчеркнул он.

— Застройщики начали быстро адаптироваться к внешним изменениям, — продолжила Яна Кадомцева. — Появились эскроу-счета и проектное финансирование, которые также влияют на стабильность работы строительных площадок. На рынке жилой застройки, в основном, остались сильные игроки, которые готовы быстро перестраиваться и менять внутренние процессы.

— Урок из всего этого мы вынесли следующий: не стоит дожидаться резкого изменения ситуации, необходимо регулярно отслеживать и рассматривать различные варианты, а также всегда иметь план Б, — подытожил Алексей Бушуев.

Анна Романова, Фонтанка.ру