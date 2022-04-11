    Сейчас

    +8˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +8˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 6

    3 м/с, ю-з

    758мм

    65%

    Подробнее
    usd74.85eur81.71
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияТуризмОбраз жизниПромышленный Петербург

    Хорватия выслала 18 российских дипломатов

    4
    Печать

    Хорватия решила выдворить из страны 18 российских дипломатов и шестерых административно-технических сотрудников посольства РФ, 11 апреля сообщает местное информагентство HINA со ссылкой на министерство иностранных и европейских дел.

    Вызов посла Андрея Нестеренко в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны подтвердили в посольстве. Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что решение связано с событиями на Украине.

    Ранее сообщалось, что закрывают российские консульства и высылают дипломатов Латвия и Эстония, а также Франция, Италия и Дания. Персонами нон грата 40 российских дипломатов объявила Германия. Прекратило свою работу в Петербурге Генконсульство Бельгии.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (4)

    Главный спец по технике консервации
    Всех на острова зелёного мыса!
    AndrewBarsik
    Правильно. Выгнать их всех. Нормальных отношений с европейскими странами у России уже точно не будет ближайшие десятилетия. Какой смысл содержать там дармоедов за счёт налогоплательщиков? Пусть усиливают воинский контингент.
    Dmitry Antonov
    Это сколько же народа толпится сейчас в коридорах МИДа? Или, может быть, другого ведомства? Их же всех трудоустраивать надо.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний