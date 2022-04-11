Хорватия выслала 18 российских дипломатов

Хорватия решила выдворить из страны 18 российских дипломатов и шестерых административно-технических сотрудников посольства РФ, 11 апреля сообщает местное информагентство HINA со ссылкой на министерство иностранных и европейских дел.



Вызов посла Андрея Нестеренко в МИД и получение ноты с требованием вывезти несколько российских дипломатов из страны подтвердили в посольстве. Ранее глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман заявлял, что решение связано с событиями на Украине.



Ранее сообщалось, что закрывают российские консульства и высылают дипломатов Латвия и Эстония, а также Франция, Италия и Дания. Персонами нон грата 40 российских дипломатов объявила Германия. Прекратило свою работу в Петербурге Генконсульство Бельгии.

