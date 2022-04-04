    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -2

    6 м/с, южн

    746мм

    67%

    Подробнее
    usd83.59eur92.39
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

    1
    Печать

    «Значительное количество» сотрудников российского посольства в Германии объявлены персонами нон грата. Об этом 4 апреля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Как сообщает портал Focus Online, речь идет о 40 дипломатах. Принятые меры подразумевают их высылку.

    Глава МИД России Мария Захарова анонсировала ответные действия: «Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины», — цитирует ее РИА Новости.

    Ранее литовское и латвийское правительства решили «понизить» уровень дипломатических отношений с Россией. Литва отзывает посла из Москвы и высылает российского дипломата.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    Леонтий
    А зачем такие толпы дипломатов?Что они там делают?Отношения улучшают?
    Оставить там 5 человек.Глядишь скандалов меньше будет.
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний