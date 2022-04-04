Германия объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата

«Значительное количество» сотрудников российского посольства в Германии объявлены персонами нон грата. Об этом 4 апреля заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
Как сообщает портал Focus Online, речь идет о 40 дипломатах. Принятые меры подразумевают их высылку.
Глава МИД России Мария Захарова анонсировала ответные действия: «Ответим и на этот злобный акт немецкой политической машины», — цитирует ее РИА Новости.
Ранее литовское и латвийское правительства решили «понизить» уровень дипломатических отношений с Россией. Литва отзывает посла из Москвы и высылает российского дипломата.