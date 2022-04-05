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    СМИ: Франция, Италия и Дания высылают российских дипломатов

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    Франция, Италия и Дания решили выслать несколько десятков российских дипломатов, передаёт 5 апреля РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

    Посла РФ в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции, чтобы уведомить о высылке российских дипломатов, сообщил телеканал BFM TV. По данным французских СМИ, из страны высылают 35 российских дипломатов, действия которых, по оценке Парижа, противоречат интересам безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА, что российская сторона примет ответные меры.

    Bloomberg 5 апреля написал о том, что Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов.

    Власти Италии также сегодня намерены объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов. Такое сообщение местных изданий приводит РИА Новости.

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    Комментарии (16)

    allyouneedislove
    давно пора
    сейчас множество способов электронных средств связи - приёмы можно проводить онлайн, документы принимать онлайн, а готовые док-ты можно высылать почтой
    так что пусть чешут на Родину
    smith1
    нахалявились. теперь в юосетию ))
    Эд Хэммет
    А что, разве в России ещё остались дипломаты? Разве МИД РФ это дипломатическое ведомство? Когда Захарова вылезает на трибуну с очередной порцией грязных инсинуаций, кому может придти в голову, что она служит в МИДе? Теперь эта контора служит лишь для информационно-пропагандонского прикрытия всяческих злодеяний.
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