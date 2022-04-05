СМИ: Франция, Италия и Дания высылают российских дипломатов

Франция, Италия и Дания решили выслать несколько десятков российских дипломатов, передаёт 5 апреля РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Посла РФ в Париже Алексея Мешкова вызвали в МИД Франции, чтобы уведомить о высылке российских дипломатов, сообщил телеканал BFM TV. По данным французских СМИ, из страны высылают 35 российских дипломатов, действия которых, по оценке Парижа, противоречат интересам безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА, что российская сторона примет ответные меры.
Bloomberg 5 апреля написал о том, что Дания объявила о высылке 15 российских дипломатов.
Власти Италии также сегодня намерены объявить о высылке нескольких десятков российских дипломатов. Такое сообщение местных изданий приводит РИА Новости.