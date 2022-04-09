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    Грузовики с экспонатами российских музеев выпустили из Финляндии. Картины возвращаются в Петербург и Москву

    Три грузовых автомобиля с произведениями искусства российских музеев выпустили из Финляндии. В данный момент они уже пересекли границу и движутся в Петербург и Москву

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    Как сообщает 9 апреля пресс-служба Министерства культуры РФ, одна из них привезет в Петербург экспонаты из Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское Село». Эти картины ранее экспонировались в Италии.

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    Второй и третий автомобили едут в Москву с экспонатами из Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

    В начале недели стало известно, что финская таможня задержала три грузовика с произведениями искусства из российских музеев. Музейные ценности везли с выставок в Италии и Японии обратно в Россию — транзитом через Финляндию.

    Финская сторона заявила о расследовании, которое ведется на уровне ЕС. Также из заявлений таможни можно было сделать вывод, что, не вскрывая коробок, финны не могли убедиться, что в них — именно и исключительно музейные экспонаты, а не предметы, запрещенные к ввозу в страну.

    Российский МИД вызвал посла Финляндии Антти Хелантеря, выразив протест по поводу задержания экспонатов.

    «Фонтанка» изучила, какие еще экспонаты отечественных музеев находятся за рубежом.

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    Комментарии (4)

    sektor7
    Вернули и хорошо.
    Спасибо
    Daster
    Это как сша нагнула весь мир, что только после того как было разрешено америкосами отдавать обратно наши художественные ценности бывшие на выставках, только после этого финики выпустили фуры
    Главный спец по технике консервации
    Пичалька. Обо что теперь скакать Симонян?!
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