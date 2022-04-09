Грузовики с экспонатами российских музеев выпустили из Финляндии. Картины возвращаются в Петербург и Москву

Как сообщает 9 апреля пресс-служба Министерства культуры РФ, одна из них привезет в Петербург экспонаты из Эрмитажа, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское Село». Эти картины ранее экспонировались в Италии.

Второй и третий автомобили едут в Москву с экспонатами из Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока и Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина.

В начале недели стало известно, что финская таможня задержала три грузовика с произведениями искусства из российских музеев. Музейные ценности везли с выставок в Италии и Японии обратно в Россию — транзитом через Финляндию.

