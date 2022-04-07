Послу Финляндии заявили протест в МИД РФ из-за задержания культурных ценностей

«Финская сторона мотивировала свои действия введенными Евросоюзом санкциями против России. Подчеркнули, что происходящее нельзя назвать иначе как правовой беспредел. Возврат культурных ценностей, легально находившихся за рубежом в рамках сотрудничества музейных учреждений, не может быть предметом рестрикций», — заявили в МИД.

Посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен «решительный протест» в связи с задержанием на границе культурных ценностей, следовавших в Россию. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В министерстве добавили, что в Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно возвращения ценностей в Россию. До его принятия на финскую сторону возлагают всю ответственность за хранение произведений искусства. «Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе не получится», — отмечают в ведомстве.



Уточняется, что музейные ценности везли с выставок в Италии и Японии обратно в Россию — транзитом через Финляндию.



Накануне на пресс-конференции финская таможня заявила, что в связи с задержанием идет расследование «на уровне ЕС», причиной которого стал запрет на вывоз в Россию ценных предметов.

