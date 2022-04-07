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    Послу Финляндии заявили протест в МИД РФ из-за задержания культурных ценностей

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    Посла Финляндии в Москве Антти Хелантеря вызвали в МИД РФ, где ему был заявлен «решительный протест» в связи с задержанием на границе культурных ценностей, следовавших в Россию. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

    «Финская сторона мотивировала свои действия введенными Евросоюзом санкциями против России. Подчеркнули, что происходящее нельзя назвать иначе как правовой беспредел. Возврат культурных ценностей, легально находившихся за рубежом в рамках сотрудничества музейных учреждений, не может быть предметом рестрикций», — заявили в МИД.

    В министерстве добавили, что в Москве ожидают скорейшего решения финских властей относительно возвращения ценностей в Россию. До его принятия на финскую сторону возлагают всю ответственность за хранение произведений искусства. «Уйти от ответственности, прикрываясь позицией Евросоюза, в данном вопросе не получится», — отмечают в ведомстве.

    Уточняется, что музейные ценности везли с выставок в Италии и Японии обратно в Россию — транзитом через Финляндию.

    Накануне на пресс-конференции финская таможня заявила, что в связи с задержанием идет расследование «на уровне ЕС», причиной которого стал запрет на вывоз в Россию ценных предметов.

    В начале недели стало известно, что финская таможня задержала три грузовика с произведениями искусства из российских музеев. Среди экспонатов, которые таким образом не смогли пока попасть на родину, предметы из петербургских музеев — Эрмитажа, ГМЗ «Павловск», «Царское Село» и «Гатчина». Они возвращались из Италии с выставки «Гран тур. Мечта об Италии от Венеции до Помпей». Также в Хельсинки остались произведения из Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина и Музея Востока. Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в тот же день заявил, что делается «всё для того, чтобы эти произведения вернулись в Россию».

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    Комментарии (12)

    274595355
    Кмк, финнов за эту подлянку пообещали взять в нато.
    VKuser49193372
    Наверное, это картины из запасников, которые подарили нужным людям для частных коллекций
    Dud
    - у них ещё есть газ? Почему?
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