Суд вынес приговор петербуржцу, который мешал расследованию дела о педофилии в детском доме

Кировский районный суд 8 апреля огласил приговор в отношении Валентина Михайлова, признанного виновным в тройном подкупе и применении насилия в отношении представителя власти. В колонию пенсионер не поедет.



Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что процесс проходил в закрытом режиме. По каждому из эпизодов подкупа Михайлову назначен стотысячный штраф. От уголовного преследования житель города освобожден в связи с истечением сроков давности. За насилие в отношении полицейского он получил 2 года колонии-поселения, но это время он уже провел в камере СИЗО, то есть наказание считается отбытым.

