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    Суд вынес приговор петербуржцу, который мешал расследованию дела о педофилии в детском доме

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    Кировский районный суд 8 апреля огласил приговор в отношении Валентина Михайлова, признанного виновным в тройном подкупе и применении насилия в отношении представителя власти. В колонию пенсионер не поедет.

    Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что процесс проходил в закрытом режиме. По каждому из эпизодов подкупа Михайлову назначен стотысячный штраф. От уголовного преследования житель города освобожден в связи с истечением сроков давности. За насилие в отношении полицейского он получил 2 года колонии-поселения, но это время он уже провел в камере СИЗО, то есть наказание считается отбытым.

    В 2017 году «Фонтанка» подробно писала о Михайлове и громком уголовном деле, с которым он был косвенно связан. Оно было возбуждено в конце апреля по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», а история напрямую коснулась учителей. Тогда за сексуальное насилие над детьми были арестованы методист 565-й коррекционной школы Станислав Виноградов (бывший директор), воспитатель Центра содействия семейному воспитанию № 8 (бывший детский дом № 10) Михаил Елин, ранее занимавший должность замдиректора, и работник социальной гостиницы для детей-сирот «Мечта» Кирилл Покалюк. Михайлов и еще несколько человек, по данным следствия, оказывали давление на свидетелей. Подробнее про само дело можно почитать здесь.

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