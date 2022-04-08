Суд вынес приговор петербуржцу, который мешал расследованию дела о педофилии в детском доме

Кировский районный суд 8 апреля огласил приговор в отношении Валентина Михайлова, признанного виновным в тройном подкупе и применении насилия в отношении представителя власти. В колонию пенсионер не поедет.
Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщает, что процесс проходил в закрытом режиме. По каждому из эпизодов подкупа Михайлову назначен стотысячный штраф. От уголовного преследования житель города освобожден в связи с истечением сроков давности. За насилие в отношении полицейского он получил 2 года колонии-поселения, но это время он уже провел в камере СИЗО, то есть наказание считается отбытым.
В 2017 году «Фонтанка» подробно писала о Михайлове и громком уголовном деле, с которым он был косвенно связан. Оно было возбуждено в конце апреля по статье 132 УК «Насильственные действия сексуального характера», а история напрямую коснулась учителей. Тогда за сексуальное насилие над детьми были арестованы методист 565-й коррекционной школы Станислав Виноградов (бывший директор), воспитатель Центра содействия семейному воспитанию