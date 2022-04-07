Финский МИД — за возвращение экспонатов в Россию. Но спросит Еврокомиссию

Министерство иностранных дел Финляндии 7 апреля высказалось за возвращение задержанных на границе ящиков с экспонатами российских музеев, среди которых — Эрмитаж и Третьяковская галерея.



Глава ведомства Пекка Хаависто выразил надежду, что вопрос с возвратом в Россию решится в кратчайшие сроки. «Санкции против России были введены такими быстрыми темпами, что не были учтены различные ситуации», — цитирует его РИА Новости.



Одновременно в Эрмитаже пояснили, почему произведения не пропускают в страну незамедлительно.

