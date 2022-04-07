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    Финский МИД — за возвращение экспонатов в Россию. Но спросит Еврокомиссию

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    Министерство иностранных дел Финляндии 7 апреля высказалось за возвращение задержанных на границе ящиков с экспонатами российских музеев, среди которых — Эрмитаж и Третьяковская галерея.

    Глава ведомства Пекка Хаависто выразил надежду, что вопрос с возвратом в Россию решится в кратчайшие сроки. «Санкции против России были введены такими быстрыми темпами, что не были учтены различные ситуации», — цитирует его РИА Новости.

    Одновременно в Эрмитаже пояснили, почему произведения не пропускают в страну незамедлительно.

    «Принимая во внимание, что 15.03.2022 ЕС утвердил Регламент 2022/428 об ограничительных мерах, дополнив Регламент ЕС № 833/2014, финляндский МИД обратился с запросом в Еврокомиссию (Брюссель) относительно ситуации вокруг задержания экспонатов, — рассказали 7 апреля в Государственном Эрмитаже. — МИД Финляндии нуждается в однозначном толковании положений Директивы с целью понимания ее применимости в рассматриваемой ситуации».

    По данным Эрмитажа, ящики с экспонатами к настоящему моменту не вскрывались и находятся в хранилище музея Атенеум.

    Ранее 7 апреля российский МИД вызвал посла Финляндии Антти Хелантеря, выразив протест по поводу задержания в стране произведений искусства из российских музеев. Те следовали транзитом, возвращаясь с европейских выставок, на которые выдавались под госгарантии.

    Напомним, 6 апреля финская сторона заявила о расследовании, которое ведется на уровне ЕС. Также из заявлений таможни можно было сделать вывод, что, не вскрывая коробок, финны не могли убедиться, что в них — именно и исключительно музейные экспонаты, а не предметы, запрещенные к ввозу в страну.

    За судьбой музейных ценностей Россия следит с пристальным вниманием с начала недели. «Фонтанка» изучила, какие еще экспонаты отечественных музеев находятся за рубежом.

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    Комментарии (3)

    dedmoroz_5e4d8827384c2
    отдай стул, тьфу, ... картину Пекка, не то сейчас В.И. Ленин воскреснет в мавзолее и свой Декрет о незалежности Финляндии отменит - картины сразу автоматически станут храниться у Пекки на законных основаниях, а Пекка станет истинным россиянином))))
    Леонтий
    Сидели финны с 1944 года тихо.Почти 80 лет.Сейчас оживились, начали в медведя палкой тыкать.А зачем?По глупости.Отдадут наверно ящики в ближайшие дни.Ну тем не менее ,каков настрой .
    07A
    Сцыканули финны, пошли на попятную! Все, буквально все на свете предают матушку вкраину!
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