Госдума назвала место захоронения Владимира Жириновского

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, информирует 7 апреля пресс-служба Госдумы. Ранее СМИ называли другое кладбище — Троекуровское.

Прощание и похороны пройдут в пятницу, 8 апреля. Отпевание начнётся в 8 утра в храме Христа Спасителя. Затем — церемония прощания в Колонном зале Дома Союзов. Она продлится два часа, с 11 до 13.



«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», — говорится в сообщении.

