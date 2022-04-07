Госдума назвала место захоронения Владимира Жириновского

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, информирует 7 апреля пресс-служба Госдумы. Ранее СМИ называли другое кладбище — Троекуровское.
Прощание и похороны пройдут в пятницу, 8 апреля. Отпевание начнётся в 8 утра в храме Христа Спасителя. Затем — церемония прощания в Колонном зале Дома Союзов. Она продлится два часа, с 11 до 13.
«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», — говорится в сообщении.
Бессменный глава партии ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Вечером в среду в петербургском региональном отделении ЛДПР прошло памятное мероприятие, посвященное политику.