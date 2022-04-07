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    Госдума назвала место захоронения Владимира Жириновского

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    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский будет похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище, информирует 7 апреля пресс-служба Госдумы. Ранее СМИ называли другое кладбище — Троекуровское.

    Фото duma.gov.ru
    Фото duma.gov.ru
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    Прощание и похороны пройдут в пятницу, 8 апреля. Отпевание начнётся в 8 утра в храме Христа Спасителя. Затем — церемония прощания в Колонном зале Дома Союзов. Она продлится два часа, с 11 до 13.

    «Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14:00», — говорится в сообщении.

    Бессменный глава партии ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Вечером в среду в петербургском региональном отделении ЛДПР прошло памятное мероприятие, посвященное политику.

    Фото duma.gov.ru
    Фото duma.gov.ru


    Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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