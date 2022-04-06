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    Жириновского отпоют в храме Христа Спасителя

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    Стало известно время и место отпевания лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.

    Как сообщает 6 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в РПЦ, отпевание совершит Патриарх Кирилл утром в пятницу, 8 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве.

    Прощание с политиком пройдёт в тот же день в Колонном зале Дома союзов. Похоронят его в Москве на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский с 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования, это же сделали и другие политики.

    Бессменный лидер ЛДПР оставил в памяти народа множество крылатых выражений, «Фонтанка» вспомнила 20 самых ярких.

    Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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