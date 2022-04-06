Жириновского отпоют в храме Христа Спасителя

Стало известно время и место отпевания лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского.



Как сообщает 6 апреля РИА Новости со ссылкой на источник в РПЦ, отпевание совершит Патриарх Кирилл утром в пятницу, 8 апреля, в храме Христа Спасителя в Москве.



Прощание с политиком пройдёт в тот же день в Колонном зале Дома союзов. Похоронят его в Москве на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.



Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский с 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования, это же сделали и другие политики.

