«Наставник, лидер, отец». В петербургском штабе ЛДПР почтили память Жириновского

Штаб на улице Маркина для желающих отдать последние почести открылся в 19 часов. Мемориал памяти организовали на первом этаже. К портрету Жириновского несли цветы, там же находится книга для соболезнований.

Почтить память пришли около сорока человек. В основном однопартийцы, члены молодёжной организации ЛДПР, простые жители города. С речью выступили лидер фракции в Законодательном собрании Павел Иткин и первый заместитель регионального отделения партии Станислав Пайкин.

«Наставник, лидер и отец. Сложно говорить о нём в прошедшем времени. Всегда хотел, чтобы Россия была великой. Хотел, чтобы молодёжь шла по правильному пути. Предсказывал многие события. Уверен, что дальше мы продолжим его путь, его начинания и не подведём», — сказал Пайкин.



Чиновников Смольного и медийных лидеров спустя час после начала мероприятия корреспондентом «Фонтанки» замечено не было.



О смерти Владимира Жириновского, который с начала февраля находился в больнице с коронавирусом, стало известно 6 апреля. Свои соболезнования уже выразил президент России Владимир Путин.



Отпевание состоится в храме Христа Спасителя в Москве, похоронят Жириновского рядом с родственниками на Троекуровском кладбище.

