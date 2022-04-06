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    «Наставник, лидер, отец». В петербургском штабе ЛДПР почтили память Жириновского

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    В петербургском региональном отделении ЛДПР прошло памятное мероприятие, посвященное ушедшему основателю партии Владимиру Жириновскому.

    Штаб на улице Маркина для желающих отдать последние почести открылся в 19 часов. Мемориал памяти организовали на первом этаже. К портрету Жириновского несли цветы, там же находится книга для соболезнований.

    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»
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    Почтить память пришли около сорока человек. В основном однопартийцы, члены молодёжной организации ЛДПР, простые жители города. С речью выступили лидер фракции в Законодательном собрании Павел Иткин и первый заместитель регионального отделения партии Станислав Пайкин.

    «Наставник, лидер и отец. Сложно говорить о нём в прошедшем времени. Всегда хотел, чтобы Россия была великой. Хотел, чтобы молодёжь шла по правильному пути. Предсказывал многие события. Уверен, что дальше мы продолжим его путь, его начинания и не подведём», — сказал Пайкин.

    Чиновников Смольного и медийных лидеров спустя час после начала мероприятия корреспондентом «Фонтанки» замечено не было.

    О смерти Владимира Жириновского, который с начала февраля находился в больнице с коронавирусом, стало известно 6 апреля. Свои соболезнования уже выразил президент России Владимир Путин.

    Отпевание состоится в храме Христа Спасителя в Москве, похоронят Жириновского рядом с родственниками на Троекуровском кладбище.

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    Комментарии (10)

    Михельсон II
    Вот кого действительно жаль, так его... Шавки, фас!
    Dmitry Antonov
    "Почтить память пришли около сорока человек". Это в пятимиллионном городе? Мда, пересидел он своё место. Думаю, что у Зюганова и Миронова, да и не у них одних, сегодня день печали. О себе думают. Не о Жириновском.
    Профессор Тарантога
    Придворный Шут Его Величества почил.....
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