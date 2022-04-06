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    «Он был намного глубже и интереснее». Глава фракции ЛДПР Иткин — о Жириновском

    Лидер фракции ЛДПР в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Иткин поделился с журналистами своими воспоминаниями о Владимире Жириновском. Новость о его смерти появилась в среду днем, 6 апреля.

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    «Он очень образованный, очень интеллектуальный. То, что он как политик делал, воздействуя на электорат, не полностью перед всеми раскрыло его как личность», — отметил Иткин.

    «В личном общении широта мышления настоящий талант политика проявлялись сильнее и активнее. Он — уникальны человек с видением и пониманием мира. Картинка на экране до конца не раскрывает этого человека. Он был намного глубже и интереснее», — добавил он.

    По словам Иткина, в партии будут проводить мероприятия в память о Жириновском, но что-то конкретное пока он сказать не готов. «Мы, конечно, не готовились к такому событию», — признался он.

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    Комментарии (2)

    vic_5e4cd1938d1a8
    Светлая память ...
    Спикуль
    Злой клоун. И далеко не дебил,что ещё противнее.
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