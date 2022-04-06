«Он был намного глубже и интереснее». Глава фракции ЛДПР Иткин — о Жириновском

«Он очень образованный, очень интеллектуальный. То, что он как политик делал, воздействуя на электорат, не полностью перед всеми раскрыло его как личность», — отметил Иткин.



«В личном общении широта мышления настоящий талант политика проявлялись сильнее и активнее. Он — уникальны человек с видением и пониманием мира. Картинка на экране до конца не раскрывает этого человека. Он был намного глубже и интереснее», — добавил он.



По словам Иткина, в партии будут проводить мероприятия в память о Жириновском, но что-то конкретное пока он сказать не готов. «Мы, конечно, не готовились к такому событию», — признался он.

