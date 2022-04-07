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    Генсек НАТО пообещал поставки наступательного вооружения на Украину

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    Страны НАТО должны поставлять Украине оборонительное и наступательное вооружение без различий. Как пишет 7 апреля ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

    Генсек НАТО добавил, что обсудит с представителями стран альянса также поставки тяжелых вооружений.

    «Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения... Страны НАТО уже подготовили десятки тысяч украинских военных. На нашей встрече мы рассмотрим потребность в поставках дополнительного противотанкового и противовоздушного оружия, легких и тяжелых вооружений и множество различных способов поддержки Украины», — подчеркнул Столтенберг.

    Ранее Кулеба на встрече глав МИД стран НАТО заявил, что «лучший способ помочь Украине сейчас — это обеспечить ее всем необходимым», в первую очередь оружием.

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    Комментарии (5)

    07A
    Все, конец Украине. Думал НАТОвцы хоть правобережную сохранят, но нет, битва до последнего украинца.
    Леонтий
    Конец Украине.Спалят Украину чтобы Россия обожглась.
    DanCitizen
    Конец остаткам Золотой Орды
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