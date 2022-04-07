Генсек НАТО пообещал поставки наступательного вооружения на Украину

Страны НАТО должны поставлять Украине оборонительное и наступательное вооружение без различий. Как пишет 7 апреля ТАСС, об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.



Генсек НАТО добавил, что обсудит с представителями стран альянса также поставки тяжелых вооружений.



«Украина ведет оборонительную войну, поэтому нет разницы между поставками оборонительного и наступательного вооружения... Страны НАТО уже подготовили десятки тысяч украинских военных. На нашей встрече мы рассмотрим потребность в поставках дополнительного противотанкового и противовоздушного оружия, легких и тяжелых вооружений и множество различных способов поддержки Украины», — подчеркнул Столтенберг.

