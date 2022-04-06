Учёные удивляются: зафиксирована аномальная солнечная активность, взрывающая прогнозы

Мы сейчас переживаем 25-й цикл солнечной активности, который начался в декабре 2019 года и продлится ориентировочно до 2030 года. Исследующие звезду учёные столкнулись с неожиданностью: их прогнозы не оправдываются, солнечная активность растёт усиленными темпами.



О новых данных группы исследователей, представляющих Международное сообщество космической энергии (ISES), НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), пишет 6 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Изначально учёные предполагали, что 25-й солнечный цикл будет относительно слабым, как и 24-й, и достигнет пика в июле 2025 года. Вместо этого 25-цикл становится всё более сильным. Количество солнечных пятен превышает прогнозы уже 18 месяцев подряд. Месячное значение в конце марта обогнало предполагаемые показатели более чем вдвое и стало самым высоким за последние 7 лет.

