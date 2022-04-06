Учёные удивляются: зафиксирована аномальная солнечная активность, взрывающая прогнозы

Мы сейчас переживаем 25-й цикл солнечной активности, который начался в декабре 2019 года и продлится ориентировочно до 2030 года. Исследующие звезду учёные столкнулись с неожиданностью: их прогнозы не оправдываются, солнечная активность растёт усиленными темпами.
О новых данных группы исследователей, представляющих Международное сообщество космической энергии (ISES), НАСА и Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), пишет 6 апреля ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Изначально учёные предполагали, что 25-й солнечный цикл будет относительно слабым, как и 24-й, и достигнет пика в июле 2025 года. Вместо этого 25-цикл становится всё более сильным. Количество солнечных пятен превышает прогнозы уже 18 месяцев подряд. Месячное значение в конце марта обогнало предполагаемые показатели более чем вдвое и стало самым высоким за последние 7 лет.
«В марте 2022 года на Солнце произошло 146 солнечных вспышек, в том числе одна рентгеновская вспышка и 13 М-вспышек. Полярные сияния были замечены далеко на юге, в Колорадо (+38N) и Небраске (+42N). Многочисленные отключения коротковолновой радиосвязи нарушили связь на кораблях в море и самолетах, пролетающих над полюсами», — отмечается в сообщении.
Если эта тенденция сохранятся, апрельское Солнце будет ещё более активным, предполагает Леус.
В марте петербуржцы несколько раз наблюдали северное сияние, в том числе очень яркое, заметное даже в черте Петербурге и прямо в зените, что для нашей широты редкость. Удалось поймать аврору и в апреле.