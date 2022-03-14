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Северное сияние было настолько мощным, что его видели даже в Петербурге и прямо в зените

Городская засветка не помешала петербуржцам увидеть северное сияние в ночь на 14 марта, настолько ярким оно было.

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В Ленинградской области его было видно ещё лучше. Сияло прямо над головой, что на нашей широте бывает редко.

Aurora Hunters

«Сегодня сияние было не просто сильным, но было над головой и уходило на юг, что для нашей параллели очень большая редкость. В этот раз оно не просто переливалось, как обычно, блекло-зеленым для глаза. Был виден очень насыщенный цвет, были видны красные лучи. И да, оно не просто переливалось, оно полыхало как костёр», — рассказывают охотники за сиянием в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

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