Северное сияние было настолько мощным, что его видели даже в Петербурге и прямо в зените

В Ленинградской области его было видно ещё лучше. Сияло прямо над головой, что на нашей широте бывает редко.
«Сегодня сияние было не просто сильным, но было над головой и уходило на юг, что для нашей параллели очень большая редкость. В этот раз оно не просто переливалось, как обычно, блекло-зеленым для глаза. Был виден очень насыщенный цвет, были видны красные лучи. И да, оно не просто переливалось, оно полыхало как костёр», — рассказывают охотники за сиянием в телеграм-канале «Астро Фото Болото».