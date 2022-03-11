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Петербуржцам удалось увидеть северное сияние и арктические цветы

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Сегодняшняя ночь подарила петербуржцам, которые не поленились выехать за пределы города, небесное шоу. Солнечная активность и погодные условия были благоприятны.

Аврору наблюдали 11 марта в нескольких районах Ленинградской области.

«Сияние было видно в незасвеченных местах, но чаще и дольше в виде неяркой дуги. Разгорелось яркими лентами совсем ненадолго, а половинка Луны, конечно, активно мешала наблюдениям. Самое приятное из вечера — нашлась незамерзшая вода и арктические ледяные цветочки», — рассказывают охотники за сиянием в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Это не первое северное сияние в марте. На прошлой неделе его видели и в ночь на 5, и в ночь на 6 марта.

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Комментарии (1)

AKM
Что-то участилось северное сияние. HAARP тестируют?
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