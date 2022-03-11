Петербуржцам удалось увидеть северное сияние и арктические цветы

Сегодняшняя ночь подарила петербуржцам, которые не поленились выехать за пределы города, небесное шоу. Солнечная активность и погодные условия были благоприятны.
Аврору наблюдали 11 марта в нескольких районах Ленинградской области.
«Сияние было видно в незасвеченных местах, но чаще и дольше в виде неяркой дуги. Разгорелось яркими лентами совсем ненадолго, а половинка Луны, конечно, активно мешала наблюдениям. Самое приятное из вечера — нашлась незамерзшая вода и арктические ледяные цветочки», — рассказывают охотники за сиянием в телеграм-канале «Астро Фото Болото».
Это не первое северное сияние в марте. На прошлой неделе его видели и в ночь на 5, и в ночь на 6 марта.