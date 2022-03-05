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Северное сияние наблюдали прямо в черте Петербурга

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Антициклон, не позволяющий тучам закрыть небо, и солнечная активность позволили жителям Петербурга наблюдать северное сияние прямо в черте города.

Ещё лучше аврору было видно ночью 5 марта в Ленинградской области.

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Комментарии (2)

allyouneedislove
и чему тут радоваться?
тому, что магнитные полюса сходят со своих мест и Земля отклоняется от центра вращения? ну да, ну да... на Экваторе будут снежные шапки, а у нас Экватор...
остановите планету, я сойду.
BaGira
Красота какая!
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