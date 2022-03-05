Северное сияние наблюдали прямо в черте Петербурга

Антициклон, не позволяющий тучам закрыть небо, и солнечная активность позволили жителям Петербурга наблюдать северное сияние прямо в черте города.
Ещё лучше аврору было видно ночью 5 марта в Ленинградской области.
Антициклон, не позволяющий тучам закрыть небо, и солнечная активность позволили жителям Петербурга наблюдать северное сияние прямо в черте города.
Ещё лучше аврору было видно ночью 5 марта в Ленинградской области.
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