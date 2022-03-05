В Петербурге морозно, но за день температура сделает скачок

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 9, местами до минус 12, в 8:20 она составляет минус 7,5 градуса, днём поднимется, но не выше нуля.
«Сегодня синоптическую ситуацию будет определять гребень антициклона. Вытянувшись с запада, он сформирует в регионе спокойную и сухую погоду с переменной облачностью. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет центр «ФОБОС».
Сегодняшняя температура — обычная для начала марта, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 2 градусов. Самое холодное 5 марта выдалось в 1960 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 5.