В Петербурге морозно, но за день температура сделает скачок

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 9, местами до минус 12, в 8:20 она составляет минус 7,5 градуса, днём поднимется, но не выше нуля.



«Сегодня синоптическую ситуацию будет определять гребень антициклона. Вытянувшись с запада, он сформирует в регионе спокойную и сухую погоду с переменной облачностью. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет центр «ФОБОС».

