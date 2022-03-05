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В Петербурге морозно, но за день температура сделает скачок

Суббота в Петербурге выдалась почти зимней: мороз и солнце. Так на погоду влияет антициклон.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 5 марта в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер умеренный. Температура воздуха ночью опускалась до минус 9, местами до минус 12, в 8:20 она составляет минус 7,5 градуса, днём поднимется, но не выше нуля.

«Сегодня синоптическую ситуацию будет определять гребень антициклона. Вытянувшись с запада, он сформирует в регионе спокойную и сухую погоду с переменной облачностью. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 766 мм рт. ст., что выше нормы», — поясняет центр «ФОБОС».

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Сегодняшняя температура — обычная для начала марта, отмечает «Яндекс». Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день чаще всего бывает паcмурно, от минус 9 до плюс 2 градусов. Самое холодное 5 марта выдалось в 1960 году, минус 24 днём, а самое тёплое — в 2015 году, плюс 5.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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