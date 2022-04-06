У штаба ЛДПР в Петербурге приспустили партийный флаг

Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР находится на улице Маркина в Петроградском районе. В помещении поставили стол с портретом политика, а в семь вечера планируют провести памятное мероприятие, передает наш корреспондент.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Сегодняшнее заседание в Госдуме началось с минуты молчания. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной политика. Жириновского похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники. Врио руководителя ЛДПР назначен Леонид Слуцкий.