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    У штаба ЛДПР в Петербурге приспустили партийный флаг

    После новости о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского у штаба партии в Петербурге приспустили партийный флаг. Фотографиями с места событий делится 6 апреля корреспондент «Фонтанки».

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    Санкт-Петербургское региональное отделение ЛДПР находится на улице Маркина в Петроградском районе. В помещении поставили стол с портретом политика, а в семь вечера планируют провести памятное мероприятие, передает наш корреспондент.

    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
    Фото: Валентин Егоршин/«Фонтанка.ру»
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    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Сегодняшнее заседание в Госдуме началось с минуты молчания. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной политика. Жириновского похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники. Врио руководителя ЛДПР назначен Леонид Слуцкий.

    Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

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