После смерти Жириновского во фракции ЛДПР назначен врио

Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР стал Леонид Слуцкий, сообщает 6 апреля ТАСС со ссылкой на источник.
По данным РИА Новости, Слуцкий назначен врио на период организации траурных мероприятий.
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Сегодняшнее заседание в Госдуме началось с минуты молчания. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной политика. Жириновского похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.
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