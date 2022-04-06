    Сейчас

    +1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +1˚C

    Облачно, снег

    Ощущается как -3

    5 м/с, с-з

    745мм

    62%

    Подробнее
    usd83.35eur91.73
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    После смерти Жириновского во фракции ЛДПР назначен врио

    Печать

    Временно исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР стал Леонид Слуцкий, сообщает 6 апреля ТАСС со ссылкой на источник.

    По данным РИА Новости, Слуцкий назначен врио на период организации траурных мероприятий.

    Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский со 2 февраля находился в больнице, куда его госпитализировали с коронавирусом, затем боролся с последствиями заболевания, а 6 апреля стало известно о его смерти. Сегодняшнее заседание в Госдуме началось с минуты молчания. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной политика. Жириновского похоронят в Москве на Троекуровском кладбище, где покоятся его родственники.

    Бессменный лидер ЛДПР оставил в памяти народа множество крылатых высказываний, «Фонтанка» вспомнила 20 самых ярких.

    Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате. Был депутатом Госдумы РФ всех созывов начиная с 12 декабря 1993 года. Выступал кандидатом на должность президента РФ от ЛДПР в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Заслуженный юрист Российской Федерации (2000). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Новости компаний