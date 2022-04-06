Митянина заявила, что в России подростки не имеют права выражать свое мнение с помощью выхода на митинг. Закон говорит обратное

Дискуссия началась с вопроса депутата от «Яблока» Бориса Вишневского, который обратил внимание, что ряд городских СМИ писали о привлечении детей в школах и детсадах к мероприятиям по поддержке боевых действий России на Украине. Вишневский поинтересовался, поступали ли к омбудсмену жалобы от родителей. Митянина заявила, что не получала ни одной такой жалобы. «Не могу сказать, что я там усмотрела какое-то нарушенное право ребенка на что-то, на вовлечение в массовые мероприятия, нет. Наверное, то, что вы говорите, это повод задуматься мне — о том, что происходит... Обещаю, что осмыслю эту историю», — сообщила она.

«Пользуясь тем, что вы ко мне обратились, Борис Лазаревич, я хочу еще напомнить родителям о недопустимости участия несовершеннолетних в публичных акциях, какой бы характер они ни носили. Я считаю это незаконным и небезопасным. Потому что толпа — она всегда толпа, она мыслит как толпа. Рационального мышления там нет и быть не может... Я категорически протестую против того, когда вижу на митингах или на шествиях несовершеннолетних детей», — заявила детский омбудсмен.