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    Митянина заявила, что в России подростки не имеют права выражать свое мнение с помощью выхода на митинг. Закон говорит обратное

    Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина заявила, что в России правом выражать свое мнение непосредственно — через участие в митингах — обладают только граждане старше 18 лет. Омбудсмен осталась при своем мнении, даже когда в парламенте ей напомнили, что это противоречит федеральному законодательству, передает 6 апреля из Мариинского дворца корреспондент «Фонтанки».

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    Дискуссия началась с вопроса депутата от «Яблока» Бориса Вишневского, который обратил внимание, что ряд городских СМИ писали о привлечении детей в школах и детсадах к мероприятиям по поддержке боевых действий России на Украине. Вишневский поинтересовался, поступали ли к омбудсмену жалобы от родителей. Митянина заявила, что не получала ни одной такой жалобы. «Не могу сказать, что я там усмотрела какое-то нарушенное право ребенка на что-то, на вовлечение в массовые мероприятия, нет. Наверное, то, что вы говорите, это повод задуматься мне — о том, что происходит... Обещаю, что осмыслю эту историю», — сообщила она.

    «Пользуясь тем, что вы ко мне обратились, Борис Лазаревич, я хочу еще напомнить родителям о недопустимости участия несовершеннолетних в публичных акциях, какой бы характер они ни носили. Я считаю это незаконным и небезопасным. Потому что толпа — она всегда толпа, она мыслит как толпа. Рационального мышления там нет и быть не может... Я категорически протестую против того, когда вижу на митингах или на шествиях несовершеннолетних детей», — заявила детский омбудсмен.

    Глава фракции КПРФ Роман Кононенко попросил выступающую уточнить свою позицию: «Я не совсем понимаю вашу позицию. У нас есть федеральный закон № 54 (о собраниях и митингах. — Прим. ред.). Он четко разъясняет, что любые граждане имеют право участвовать в массовых мероприятиях. Более того, граждане Российской Федерации, которым исполнилось 16 лет, вправе быть организаторами митингов и собраний граждан... Я поэтому не совсем понимаю, это какой-то правовой нигилизм с вашей стороны. Вы призываете не выполнять федеральный закон, либо я просто не совсем правильно понял, и вы имеете в виду только несанкционированные массовые мероприятия?»

    «Правовую дискуссию я сейчас с вами открывать не буду... Я лишь скажу о том, что любые публичные акции — это выражение мнения непосредственно, то есть выйдя на шествие или митинг. Я абсолютно убеждена, что этим правом в Российской Федерации обладают только лица, достигшие полной дееспособности, достигшие 18 лет», — заявила детский омбудсмен.

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    Комментарии (23)

    Инкогнито2021
    Какие негодяи на должностях
    Evil_Dogooder
    Этому омбудсмену (омбудсвумену, точнее) не мешало бы чинуть законца.
    Антител
    Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге не знает законов? Почему тогда она занимает это место? Что от неё ожидать, самоуправство?
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