Приставы принудительно взыщут с компании Meta* 2 млрд рублей оборотного штрафа

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила в отношении компании Meta* (владеет сервисами Facebook* и Instagram*; признана экстремистской организацией и запрещена в России. — Прим. ред.) дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере около 2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом со ссылкой на банк данных ФССП 5 апреля сообщает «Интерфакс».

«Фонтанка» писала, что в конце мая 2021 года Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. В феврале 2022-го стало известно, что в отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании 1 990 985 000 рублей.