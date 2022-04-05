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    Приставы принудительно взыщут с компании Meta* 2 млрд рублей оборотного штрафа

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    Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила в отношении компании Meta* (владеет сервисами Facebook* и Instagram*; признана экстремистской организацией и запрещена в России. — Прим. ред.) дело о принудительном взыскании оборотного штрафа в размере около 2 млрд рублей за неоднократный отказ удалить запрещенный в России контент. Об этом со ссылкой на банк данных ФССП 5 апреля сообщает «Интерфакс».

    «Фонтанка» писала, что в конце мая 2021 года Таганский суд Москвы оштрафовал Facebook на 26 миллионов рублей за неудаление запрещенного контента. В феврале 2022-го стало известно, что в отношении компании возбуждено исполнительное производство о взыскании 1 990 985 000 рублей.

    *Компания признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена в России.

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    Комментарии (13)

    allyouneedislove
    сразу видно дуболомов из правительства
    эти курамнасмех минцифры не в курсе, что запрещённая в стране организация юр.лица на территории РФ не открывала =))))
    а соответвенно все оплаты шли мимо кассы бюджета РФ, сразу за кордон... и теперь они ничё не взыщут =Р
    alexpv
    Маленький какой-то штраф, надо было секстиллион рублей сразу требовать.
    Kit.
    Выплатят штраф рекламными показами по курсу Фейсбука: одни показ - один миллиард рублей.
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