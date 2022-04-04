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    «Формально не нарушает санкционный режим». В Латвии изучают возможность платить за российский газ рублями

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    Латвийская компания Latvijas Gaze с юридической и деловой точек зрения изучает возможность рассчитываться за российский газ в российской валюте.

    «Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — цитирует РИА Новости 4 апреля сообщение компании.

    До этого председатель правления компании Айгарс Калвитис говорил о невозможности рублёвых расчётов, поскольку в контракте прописана оплата в евро.

    31 марта Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках, и непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя. Как сообщили в «Газпроме», 1 апреля контрагентам были направлены уведомления о новом порядке расчетов за газ в рублях.

    29 марта президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с Путиным заявил, что считает невозможным перевод оплаты поставок газа в рубли.

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    Комментарии (4)

    07A
    Кровь украинцев на руках Айгарса Калвитиса! И это после Бахчи? Тьфу, Бабайчи? Бучи!!!!
    к нам латвийские фуры с немецкими комплектующими идут. это наши логисты с немецкими такую схему замутили, так что спокойно живём и работаем в обход ссссанкций. ))))
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