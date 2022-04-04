«Формально не нарушает санкционный режим». В Латвии изучают возможность платить за российский газ рублями

Латвийская компания Latvijas Gaze с юридической и деловой точек зрения изучает возможность рассчитываться за российский газ в российской валюте.



«Согласно первому впечатлению, процедура расчетов в российских рублях формально не нарушает санкционный режим и возможна», — цитирует РИА Новости 4 апреля сообщение компании.



До этого председатель правления компании Айгарс Калвитис говорил о невозможности рублёвых расчётов, поскольку в контракте прописана оплата в евро.



31 марта Владимир Путин заявил о подписании указа, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках, и непоступление средств Россия оценит как неисполнение обязательств со стороны покупателя. Как сообщили в «Газпроме», 1 апреля контрагентам были направлены уведомления о новом порядке расчетов за газ в рублях.