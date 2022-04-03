На Васильевском острове возвели «Социальный мост», и у него много смыслов

Вечером 3 апреля в Галерной гавани собрались люди: они встали по обе стороны подвесного моста, взяли в руки канаты и натянули их — так, чтобы мост поднялся, и был достаточно надежным, чтобы по нему мог пройти человек. Чтобы преуспеть и перейти мост — нужно было довериться другим людям, но и те, кто стояли на земле, должны были понимать свою ответственность, ведь дальше точно так же должны пойти и они.

Перформанс на Васильевском острове был безопасным: мост организаторы — художественно-урбанистический проект Waterfront — принесли с собой и установили над землей. Так что риска упасть в воду у перформеров не было. Но творческим людям не нужно буквальной визуализации того, что хотел сказать автор.



«За последний месяц многие из нас столкнулись с глубокими противоречиями внутри себя, не всегда понятно, что делать — жить, бежать, бороться, спасаться, идти на работу? Как в таком состоянии налаживать связь с окружающими людьми, если сейчас её сложно наладить даже с самим собой?» — описали идею организаторы проекта.

Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

«Изначально я гулял по каналу и подумал о том, почему бы не сделать мост, который может возникать здесь и сейчас, усилиями самих людей, — то есть не ждать, пока кто-то построит нам этот мост, — рассказал о том, как родилась идея акции, хореограф и режиссер Иван Вербер. — Чтобы перейти тот канал, мне нужно было идти очень долго, потому что мост был очень далеко. А место, в которое мне нужно, находилось прямо через канал, и я подумал, как круто было бы, если бы такой мост стал возможен. Так закрутилась эта идея. И все пришло к тому, что мост перестал нести утилитарную функцию переправы на другой берег, и сейчас, в этой ситуации, стал символом взаимосвязи, поддержки людей. Суть этого проекта с каждым днем становилась объемнее. Количество смыслов, которые он включает в себя, становилось все больше и больше».



Участники перформанса готовили его методом творческой лаборатории, было подано 52 заявки, из которых организаторы отобрали 12 — в том числе и тех, для кого этот опыт участия в перформансе был первым. Тренировки шли больше месяца. Сам проект в январе стал одним из победителей перформативной лаборатории «Waterfront: плоть, вода и камень».

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



