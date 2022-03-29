Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО процедуру приема новых членов в альянс

Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процедуру приема новых членов в альянс. Политики провели телефонный разговор накануне, сообщает 29 марта Yle.
По словам Ниинистё, Финляндия будет и дальше укреплять свою безопасность, в связи с чем рассматриваются различные возможности и перспективы.
«С этой целью во вчерашней беседе с генеральным секретарем Столтенбергом были подробно рассмотрены принципы и процедуры НАТО по приему новых членов», — заявил Ниинистё.
Ранее финский лидер говорил о том, что вступление его страны в НАТО сопряжено с серьёзным риском эскалации в Европе.