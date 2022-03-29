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Президент Финляндии обсудил с генсеком НАТО процедуру приема новых членов в альянс

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Президент Финляндии Саули Ниинистё обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом процедуру приема новых членов в альянс. Политики провели телефонный разговор накануне, сообщает 29 марта Yle.

По словам Ниинистё, Финляндия будет и дальше укреплять свою безопасность, в связи с чем рассматриваются различные возможности и перспективы.

«С этой целью во вчерашней беседе с генеральным секретарем Столтенбергом были подробно рассмотрены принципы и процедуры НАТО по приему новых членов», — заявил Ниинистё.

Ранее финский лидер говорил о том, что вступление его страны в НАТО сопряжено с серьёзным риском эскалации в Европе.

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Комментарии (31)

Pilat
Боты СБУ, вы утомительно однообразно бацаете по методичке. :-))))
От себя хоть бы разок написали что.
Те, кому бы зашли ваши стенания уже давно свалили из страны.
Ну или как Леша шьют рукавицы.
Фомальгаут
Какие-то 2 месяца назад они даже об этом и не думали! Мы сами их толкаем в объятья НАТО....
dedmoroz_5e4d8827384c2
надо не процедуру обсуждать, а работу работать: немедленно копать окопы и бункеры бетонировать в скалах Финляндии и складывать туда: масло, колбасу, сосиски, сыр, кофе, чай, средства л/г, фейри, пиво, виски, ни что там ещё в Шайбе сеть .... так финны победят, а в истории написано, как копать, где, на какую глубину и ширину
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