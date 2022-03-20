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Ниинистё: Вступление Финляндии в НАТО таит большие риски

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Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Financial Times рассказал, что подача его страной заявки на вступление в НАТО сопряжена с серьёзным риском эскалации в Европе.

По словам Ниинистё, вступая в НАТО, Финляндия откажется от своего нынешнего статуса, другой вариант развития событий — углубление оборонного сотрудничества со Швецией и США. Оба варианта предполагают усиление безопасности Финляндии.

«Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе», — цитирует слова финского президента РИА Новости.

Ранее в Финляндии заявляли, что готовы к обсуждению членства в НАТО из-за изменившейся ситуации в мире. Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс говорил, что двери НАТО открыты для Финляндии и Швеции, решение за этими странами.

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Комментарии (19)

Zdobsi
Глупости все это. И иак уже неприятности финны сами себе понаделали-и так убытки уже прямые большие. Ниинисте против вступления в Нато, однако ж надо потрафить электорату, который подписи собирает. Демократия же. Поэтому сначала сказали да, а потом нет. Лишние траты. И еще, финны демографически близки к катастрофе. Плюс пандемия добила основные бизнесы. Таких больших контрактов и прибылей, как с СССР, наверное уже с Россией им не видать по политическим мотивам.
Игoрь
Для начала можно перекрыть Сайменский канал.
KOHTPASPB
Я вот не пойму, прибалтика в нато уже, до эстонии 120км от питера. И какая угроза?
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