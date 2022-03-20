Ниинистё: Вступление Финляндии в НАТО таит большие риски

Президент Финляндии Саули Ниинистё в интервью Financial Times рассказал, что подача его страной заявки на вступление в НАТО сопряжена с серьёзным риском эскалации в Европе.



По словам Ниинистё, вступая в НАТО, Финляндия откажется от своего нынешнего статуса, другой вариант развития событий — углубление оборонного сотрудничества со Швецией и США. Оба варианта предполагают усиление безопасности Финляндии.



«Я очень хорошо понимаю, что, например, при вступлении в НАТО может показаться, что наши заботы закончились. Но все эти альтернативы предполагают риски, которые мы должны осознавать. На данный момент основной риск — эскалация ситуации в Европе», — цитирует слова финского президента РИА Новости.

