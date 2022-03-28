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Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры по мирному договору

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Ереван предлагает Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Глава МИД заявил о важности оценки «соответствующих российских ведомств» появления азербайджанских военных в зоне ответственности миротворцев РФ.

«Фонтанка» писала о телефонном разговоре глав Минобороны России и Азербайджана, в ходе которого было заявлено об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. На спорной территории вновь ввели военное положение. Позднее вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана призвала Франция, а президента РФ Владимира Путина попросили увеличить количество миротворцев.

В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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Комментарии (13)

ahma
Москва стоит перед дилеммой: попытаться уступками Азербайджану предотвратить появление «второго фронта» в Закавказье или, наоборот, жестко продемонстрировать, что даже в нынешнем положении — а может быть, как раз в нынешнем положении — Россия поддаваться не будет и готова действовать жестко. Судя по тональности заявления Министерства обороны РФ, Москва готова действовать по второму варианту. Если эти действия окажутся удачными, положение России в регионе укрепится; если Москва проявит слабину — ей придется отступать не только в Карабахе. (с)
И мне такое возможное противостояние с кровопускание Москвы и Баку очень нравится. Очень. Почему - не скажу.
Эд Хэммет
Там висит объявление: все ушли на фронт украинский. Не до армян сейчас. Второй месяц идет штурм несчастного Мариуполя. Так что бравые азербайджанские солдаты своё возьмут.
hal9000
Азербайджан закупал оружие не для переговоров...))посути там правит бал БПЛА..армия как таковая не нужна..одни расходы на нее..БПЛА превосходно выполняет роль и деморализации пехоты и по финансам они не дорогие..и задачу выполняют как целый пол пехоты..)..
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