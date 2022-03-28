Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры по мирному договору

Москва стоит перед дилеммой: попытаться уступками Азербайджану предотвратить появление «второго фронта» в Закавказье или, наоборот, жестко продемонстрировать, что даже в нынешнем положении — а может быть, как раз в нынешнем положении — Россия поддаваться не будет и готова действовать жестко. Судя по тональности заявления Министерства обороны РФ, Москва готова действовать по второму варианту. Если эти действия окажутся удачными, положение России в регионе укрепится; если Москва проявит слабину — ей придется отступать не только в Карабахе. (с)

И мне такое возможное противостояние с кровопускание Москвы и Баку очень нравится. Очень. Почему - не скажу.