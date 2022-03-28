Армения предложила Азербайджану немедленно начать переговоры по мирному договору

Ереван предлагает Баку немедленно начать переговоры о всеобъемлющем мирном соглашении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Совбез Армении.
Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и посол России Сергей Копыркин обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Глава МИД заявил о важности оценки «соответствующих российских ведомств» появления азербайджанских военных в зоне ответственности миротворцев РФ.
«Фонтанка» писала о телефонном разговоре глав Минобороны России и Азербайджана, в ходе которого было заявлено об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. На спорной территории вновь ввели военное положение. Позднее вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана призвала Франция, а президента РФ Владимира Путина попросили увеличить количество миротворцев.