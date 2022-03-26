Франция призвала ВС Азербайджана вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе

Франция озабочена сообщениями о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе и призывает их вернуться на позиции, согласованные в рамках заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил 25 марта МИД Франции.
«Франция выражает сожаление по поводу инцидентов в Нагорном Карабахе, в частности вооруженных инцидентов и передвижения войск в Парухском и Храмортском районах. Она призывает силы, которые, как утверждается, продвинулись вперед, отступить на прежние позиции в соответствии с заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года», — цитирует заявление ТАСС.
В МИД Франции также выразили обеспокоенность в связи с перебоями в поставках газа жителям Нагорного Карабаха и потребовали «восстановить постоянное подключение, позволяющее обеспечить снабжение населения» в этом регионе. Отмечается, что данный вопрос поднимался в ходе бесед министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с коллегами из Армении и Азербайджана.
Ранее МИД Армении заявил, что в четверг, примерно в 15:00, азербайджанские войска вторглись в село Парух Аскеранского района в Нагорном Карабахе. Ереван также обвинил Баку в перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом. Министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения армянской стороны в нарушении линии соприкосновения в Карабахе.