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Франция призвала ВС Азербайджана вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе

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Франция озабочена сообщениями о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе и призывает их вернуться на позиции, согласованные в рамках заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил 25 марта МИД Франции.

«Франция выражает сожаление по поводу инцидентов в Нагорном Карабахе, в частности вооруженных инцидентов и передвижения войск в Парухском и Храмортском районах. Она призывает силы, которые, как утверждается, продвинулись вперед, отступить на прежние позиции в соответствии с заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года», — цитирует заявление ТАСС.

В МИД Франции также выразили обеспокоенность в связи с перебоями в поставках газа жителям Нагорного Карабаха и потребовали «восстановить постоянное подключение, позволяющее обеспечить снабжение населения» в этом регионе. Отмечается, что данный вопрос поднимался в ходе бесед министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана с коллегами из Армении и Азербайджана.

Ранее МИД Армении заявил, что в четверг, примерно в 15:00, азербайджанские войска вторглись в село Парух Аскеранского района в Нагорном Карабахе. Ереван также обвинил Баку в перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом. Министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения армянской стороны в нарушении линии соприкосновения в Карабахе.

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Комментарии (3)

xepnuminu
DPA со ссылкой на украинские правительственные круги сообщило, что в пятницу в Украину из Федеративной Республики Германия прибыли 1500 зенитных ракет “Стрела” и 100 пулеметов MG3, а также 8 миллионов пистолетных патронов.
VKuser279092
Безусловно, нет сейчас важнее проблемы, чем мнение Франции по поводу конфликта одних ЧЧ с другими ЧЧ хрен знает где. Нам бы озаботиться, чтобы их всех не было в СПб. Но об этом не пишут. Почему?
Gilka
мир сходит с ума...
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