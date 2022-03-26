Франция призвала ВС Азербайджана вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе

Франция озабочена сообщениями о продвижении азербайджанских войск в Нагорном Карабахе и призывает их вернуться на позиции, согласованные в рамках заявления о прекращении огня от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил 25 марта МИД Франции.

«Франция выражает сожаление по поводу инцидентов в Нагорном Карабахе, в частности вооруженных инцидентов и передвижения войск в Парухском и Храмортском районах. Она призывает силы, которые, как утверждается, продвинулись вперед, отступить на прежние позиции в соответствии с заявлением о прекращении огня от 9 ноября 2020 года», — цитирует заявление ТАСС.