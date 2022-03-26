В Нагорном Карабахе введено военное положение

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике введено военное положение. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба правительства главы НКР.
Военное положение введено из-за эскалации на линии соприкосновения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, вооруженные силы Азербайджана «зашли в зону ответственности» российских миротворцев на территории непризнанной республики.
Эскалация началась несколько дней назад. 26 марта власти непризнанной республики попросили Россию увеличить контингент миротворцев.