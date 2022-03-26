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В Нагорном Карабахе введено военное положение

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В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике введено военное положение. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба правительства главы НКР.

Военное положение введено из-за эскалации на линии соприкосновения. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России, вооруженные силы Азербайджана «зашли в зону ответственности» российских миротворцев на территории непризнанной республики.

Эскалация началась несколько дней назад. 26 марта власти непризнанной республики попросили Россию увеличить контингент миротворцев.

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Комментарии (12)

Zet
Победы обеим сторонам!
hal9000
да там одним беспилотником воду мутят..))..мне каЭтся дешевле не панцирями их и торами сбивать..а сделать обычный на винте что то типа лавочкина..ла 7 например форсированный..да дать летчикам поразвлекаться ..эти беспилотники они все тихоходные..их сбивать милое дело..)
Дядя Бо
А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо!
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