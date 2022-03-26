Путина просят увеличить количество миротворцев в Карабахе

Совет безопасности Нагорного Карабаха попросил Владимира Путина увеличить миротворческий контингент и количество военной техники в регионе.
Об отправке письма российскому президенту стало известно 26 марта, пишет издание «Новости Армении». «Считаем, что нынешняя численность личного состава миротворческого контингента и количество технических средств недостаточны для полноценного выполнения миротворческой миссии в Арцахе. <...> Просим Вас, помимо пресечения нынешней агрессии Азербайджана и возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции, пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники», — сказано в письме.
О том, что ситуация в регионе обострилась, в Минобороны России признали накануне.