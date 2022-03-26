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Путина просят увеличить количество миротворцев в Карабахе

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Совет безопасности Нагорного Карабаха попросил Владимира Путина увеличить миротворческий контингент и количество военной техники в регионе.

Об отправке письма российскому президенту стало известно 26 марта, пишет издание «Новости Армении». «Считаем, что нынешняя численность личного состава миротворческого контингента и количество технических средств недостаточны для полноценного выполнения миротворческой миссии в Арцахе. <...> Просим Вас, помимо пресечения нынешней агрессии Азербайджана и возвращения азербайджанских вооруженных сил на исходные позиции, пересмотреть нынешнюю численность российских миротворцев и количество обслуживающих их средств и, соответственно, увеличить число военнослужащих и военной техники», — сказано в письме.

О том, что ситуация в регионе обострилась, в Минобороны России признали накануне.

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Комментарии (11)

ahma
СлабО одной ж....ой на нескольких стульях усидеть?
274431348
да уж
Zet
Победы обеим противоборствующим сторонам!
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