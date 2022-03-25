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В Минобороны подтвердили обострение обстановки в Нагорном Карабахе

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой — главой военного ведомства этой страны Закиром Гасановым.

Как сообщили 25 марта в Минобороны, переговоры прошли в связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Главы оборонных ведомств обсудили пути стабилизации ситуации на этой территории и поддержания безопасности в Закавказье. Кроме того, стороны обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне ее проведения. Других подробностей разговора Шойгу и Гасанова в Минобороны РФ не приводят.

В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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Комментарии (4)

valua
уверен, зарвавшиеся азербайджанские вояки непобедимой российской армии - на один зуб. не хотят просто кровь проливать пока, а потом покажут, что такое ОДКБ и "своих не бросаем!"
AndrewBarsik
Наглядное свидетельство стремительно "крепнущего" авторитета России
Человек без лица
ВС Азербайджана перешли в наступление в Карабахе.

"Информационный центр Нагорного Карабаха (армянское название Арцах) сообщает, что 24 марта в 16:00 Вооруженные силы Азербайджана нарушили линию соприкосновения в направлении села Парух Аскеранского района.
Отмечается, что представители российских миротворческих сил, дислоцированных в Карабахе, пытаются путем переговоров остановить дальнейшее продвижение и вернуть азербайджанских военнослужащих на исходные позиции. Сообщается, что женщины и дети из общины Храморт Аскеранского района эвакуированы по соображениям безопасности.
Информационный центр призывает население Карабаха сохранять спокойствие, а также отмечает, что на всех остальных участках линии соприкосновения ситуация на данный момент стабильная."
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