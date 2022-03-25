В Минобороны подтвердили обострение обстановки в Нагорном Карабахе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой — главой военного ведомства этой страны Закиром Гасановым.



Как сообщили 25 марта в Минобороны, переговоры прошли в связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.



Главы оборонных ведомств обсудили пути стабилизации ситуации на этой территории и поддержания безопасности в Закавказье. Кроме того, стороны обменялись мнениями о ходе миротворческой операции и гуманитарной обстановке в зоне ее проведения. Других подробностей разговора Шойгу и Гасанова в Минобороны РФ не приводят.

