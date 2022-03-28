Суд снял с режиссера Кирилла Серебренникова условную судимость

Хамовнический районный суд Москвы отменил условное наказание для режиссера Кирилла Серебренникова по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и снял с театрального деятеля судимость. Информация об этом появилась 28 марта в карточке дела на официальном портале московских судов.

Дело автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» шло в 2017–2020 годах. Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина и экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняли в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа».