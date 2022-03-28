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Суд снял с режиссера Кирилла Серебренникова условную судимость

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Хамовнический районный суд Москвы отменил условное наказание для режиссера Кирилла Серебренникова по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ) и снял с театрального деятеля судимость. Информация об этом появилась 28 марта в карточке дела на официальном портале московских судов.

Дело автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» шло в 2017–2020 годах. Серебренникова, продюсеров Алексея Малобродского и Юрия Итина и экс-сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум обвиняли в хищении средств, выделенных на театральный проект «Платформа».

В итоге режиссера приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в размере 800 тыс. рублей.

В ноябре сообщалось, что Серебренников практически единолично выплатил почти 129 миллионов рублей, взысканных с него и фигурантов дела «Седьмой студии». В марте 2021 года «Седьмая студия» Серебренникова была ликвидирована по решению учредителей.

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Комментарии (1)

Gerafotich
Что значит снятие судимости? Суд был, приговор тоже! Понятно, что освободили от оставшегося условного срока!
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