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Минобороны РФ: Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Карабахе

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Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, четыре человека получили ранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ вечером в воскресенье, 27 марта, сообщает «Интерфакс».

«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики в Аскеранском районе. В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована», — уточняется в сообщении ведомства.

В Минобороны также отметили, что «по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух».

Ранее «Фонтанка» писала о телефонном разговоре глав Минобороны России и Азербайджана, в ходе которого было заявлено об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. На спорной территории вновь ввели военное положение. Позднее вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана призвала Франция, а президента РФ Владимира Путина попросили увеличить количество миротворцев.

В сентябре 2020 года Армения и Азербайджан нарушили режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах. Стороны обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Через несколько дней президенты России, США и Франции приняли заявление по Нагорному Карабаху. Лидеры РФ и Азербайджана, а также премьер-министр Армении договорились о прекращении огня в Карабахе. В документе оговаривалась отправка в непризнанную республику около 2 000 российских военных.

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Комментарии (4)

azul
А что - им нельзя?
Russian Lives Matter
Ждём реакции турецкого султана.
xepnuminu
второй фронт.

хе-хе
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