Минобороны РФ: Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Карабахе

Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, четыре человека получили ранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ вечером в воскресенье, 27 марта, сообщает «Интерфакс».
«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики в Аскеранском районе. В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована», — уточняется в сообщении ведомства.
В Минобороны также отметили, что «по результатам проведенных переговоров азербайджанская сторона осуществила отвод своих подразделений из района населенного пункта Фурух».
Ранее «Фонтанка» писала о телефонном разговоре глав Минобороны России и Азербайджана, в ходе которого было заявлено об обострении ситуации в Нагорном Карабахе. На спорной территории вновь ввели военное положение. Позднее вернуться на прежние позиции в Нагорном Карабахе вооруженные силы Азербайджана призвала Франция, а президента РФ Владимира Путина попросили увеличить количество миротворцев.