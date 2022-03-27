Минобороны РФ: Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Карабахе

Азербайджанские военные дважды нарушили режим прекращения огня в Нагорном Карабахе, четыре человека получили ранения. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ вечером в воскресенье, 27 марта, сообщает «Интерфакс».



«Зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджанской Республики в Аскеранском районе. В результате перестрелки ранено по два человека с каждой из сторон. Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с представителями сторон конфликта обстановка стабилизирована», — уточняется в сообщении ведомства.

