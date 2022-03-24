Отца-тирана из Тосно будут судить. Ему вменяют издевательства над детьми и угрозу убийством

Следственный комитет по Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Тосно, обвиняемого в истязании своих детей и других преступлениях против них. Дело будет направлено в суд, сообщает 24 марта пресс-служба ведомства.



По данным следствия, с 1 августа по 24 сентября прошлого года мужчина систематически бил своих троих детей семи, восьми и девяти лет. Он наносил удары как руками, так и ремнем, дергал детей за волосы и бросал в них портативную зарядку.



Кроме того, в декабре 2020-го мужчина приставил к горлу девятилетней дочери нож и пригрозил ее убить. Ему вменяют как неисполнение обязанностей по воспитанию, так и истязание и угрозу убийством.

