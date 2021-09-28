В Тосно вслед за отцом задержана мать детей, которых «систематически избивали»

По версии следователей, сожительница 46-летнего подозреваемого долгое время не предпринимала никаких действий, чтобы защитить школьников. Помимо этого, она просила их никому не рассказывать о поведении папы.



В отношении 39-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.



Ранее «Фонтанка» писала, что в Тосно под стражу заключили местного жителя, подозреваемого в истязании собственных детей. По версии следствия, он систематически избивал троих детей в возрасте от 7 до 9 лет.

