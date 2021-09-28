FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+6°C/Завтра: +10
72.66р85.04р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

В Тосно вслед за отцом задержана мать детей, которых «систематически избивали»

В Тосненском районе Ленобласти задержали мать детей, отца которых подозревают в их избиении. Об этом 28 сентября сообщили в Следственном комитете по региону.

0
Печать

По версии следователей, сожительница 46-летнего подозреваемого долгое время не предпринимала никаких действий, чтобы защитить школьников. Помимо этого, она просила их никому не рассказывать о поведении папы.

В отношении 39-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее «Фонтанка» писала, что в Тосно под стражу заключили местного жителя, подозреваемого в истязании собственных детей. По версии следствия, он систематически избивал троих детей в возрасте от 7 до 9 лет.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний