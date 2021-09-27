FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
73.01р85.68р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

«Причинял физические и психические страдания». Тосненца арестовали по делу об истязании собственных детей

В Тосненском районе Ленобласти заключили под стражу подозреваемого в избиении своих детей

0
Печать

Подозреваемого в истязании собственных детей жителя Тосно заключили под стражу. Об этом ходатайствовало следствие, сообщает 27 сентября пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.

По предварительным данным, 46-летний мужчина систематически избивал троих детей в возрасте от 7 до 9 лет. Они страдали не только физически, но и психически, потому что отец периодически пил и вел себя «асоциально».

В отношении тосненца возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ — за истязание двоих и более несовершеннолетних. Задержали его накануне, когда оперативники поговорили с 9-летней девочкой, ушедшей из дома в Тосно двумя днями ранее. Она рассказала, что в течение последних 10 месяцев отец регулярно ее бил.

По данным «Фонтанки», у арестованного за спиной пять судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью и побои.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний