«Причинял физические и психические страдания». Тосненца арестовали по делу об истязании собственных детей

Подозреваемого в истязании собственных детей жителя Тосно заключили под стражу. Об этом ходатайствовало следствие, сообщает 27 сентября пресс-служба Следственного комитета по Ленобласти.



По предварительным данным, 46-летний мужчина систематически избивал троих детей в возрасте от 7 до 9 лет. Они страдали не только физически, но и психически, потому что отец периодически пил и вел себя «асоциально».



В отношении тосненца возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «г» части 2 статьи 117 УК РФ — за истязание двоих и более несовершеннолетних. Задержали его накануне, когда оперативники поговорили с 9-летней девочкой, ушедшей из дома в Тосно двумя днями ранее. Она рассказала, что в течение последних 10 месяцев отец регулярно ее бил.

