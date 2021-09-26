Подозреваемый в истязании собственных детей отец задержан в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 сентября.
Двумя днями ранее ушла из дома в Тосно 9-летняя девочка. Когда её нашли, она рассказала оперативникам, что отец за последние 10 месяцев регулярно избивал её. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК (истязание несовершеннолетнего).
По данным «Фонтанки», в семье также воспитывается 7-летний мальчик.
У отца за спиной пять судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью и побои.
Избивавшего 9-летнюю дочь отца задержали в Петербурге
Отец стал фигурантом уголовного дела об истязании дочери
Подозреваемый в истязании собственных детей отец задержан в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 26 сентября.