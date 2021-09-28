Две сестры и младший брат переехали в ресурсный центр города Никольское Тосненского района Ленобласти. Ранее в отношении их отца возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних, а после заключили под стражу. Накануне стало известно, что мать школьников задержали, ее подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию.



Как сообщает 47news 28 сентября, к новому «дому» детей провожали сотрудники районных органов опеки. Судя по видеозаписи, по крыльцу младший из них скакал бодро, но позже пожаловался на живот, который «болит».