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Детей из Тосно доставили в интернат после того, как их родители оказались под следствием

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Две сестры и младший брат переехали в ресурсный центр города Никольское Тосненского района Ленобласти. Ранее в отношении их отца возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних, а после заключили под стражу. Накануне стало известно, что мать школьников задержали, ее подозревают в неисполнении обязанностей по воспитанию.

Как сообщает 47news 28 сентября, к новому «дому» детей провожали сотрудники районных органов опеки. Судя по видеозаписи, по крыльцу младший из них скакал бодро, но позже пожаловался на живот, который «болит».

47news.ru

Старшая из несовершеннолетних — 9-летняя девочка — 24 сентября ушла из дома и пряталась у знакомой. Когда ее нашли, она рассказала оперативникам, что отец регулярно избивает ее и брата с сестрой.

46-летнего жителя Тосно — отца семейства — задержали, а на следующий день арестовали. Для его 39-летней супруги история трансформировалась в уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию детей. Ее задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения и предъявлении обвинения.

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Комментарии (1)

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Ну ничего вырастет в интернате доча, узнает что это такое, как житье в государственном интернате, будет еще с радостью и теплотой вспоминать родительскую порку бестолочь спиногрызная ...
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