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«Советское телевидение» вернули на YouTube

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Поздним вечером 23 марта доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на YouTube был восстановлен. Об этом утром в четверг, 24 марта, сообщается в официальной группе Гостелерадиофонда во «ВКонтакте».

Напомним, что о блокировке YouTube-каналов «Советское телевидение» и «Советское радио» Гостелерадиофонда, принадлежащего ВГТРК, стало известно 12 марта. До этого видеохостинг ограничил доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.

Роскомнадзор потребовал от YouTube исправить эту ситуацию под угрозой блокировки самого видеохостинга.

В 2014 году Гостелерадиофонд стал филиалом ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». На конец 2021 года канал «Советское телевидение» имел 2,5 миллиона подписчиков и больше 770 миллионов просмотров.

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Комментарии (3)

Старый Хоттабыч
Всё это пустое. Соловьева верните, вот тогда и разговор будет. А не вернут - блокировать к чертям!
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