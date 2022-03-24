«Советское телевидение» вернули на YouTube

Поздним вечером 23 марта доступ к каналам «Советское телевидение. Гостелерадиофонд» и «Советское радио. Гостелерадиофонд» на YouTube был восстановлен. Об этом утром в четверг, 24 марта, сообщается в официальной группе Гостелерадиофонда во «ВКонтакте».



Напомним, что о блокировке YouTube-каналов «Советское телевидение» и «Советское радио» Гостелерадиофонда, принадлежащего ВГТРК, стало известно 12 марта. До этого видеохостинг ограничил доступ к каналам, связанным с российскими государственными СМИ.

